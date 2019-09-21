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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fırat’ın doğusu da batısı da hareketli

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Fırat’ın doğusu da batısı da hareketli

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la ikili görüşme yapmasının beklendiği BM Genel Kurul toplantısı için bugün çıkacağı kritik ABD ziyareti öncesi Suriye’de Fırat’ın hem batısında hem de doğusunda hareketlilik arttı.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, TSK son bir hafta içinde İdlib’e ikinci kez büyük askeri konvoy gönderdi. Zırhlı araçlar ve ambulanslardan oluşan askeri konvoyun güzergâhının İdlib’in güneyinde Maarat El Numan yakınlarındaki Maarat Hitat’taki geçici üs bölgesi olduğu öğrenildi.

TSK, 19 Ağustos’ta Morik’e giden takviye gücün havadan saldırıya uğraması sonrası Maarat Hitat yakınlarında konuşlanmıştı. TSK aynı bölge ile İdlib’in kuzeyindeki gözlem kulelerini takviye amacıyla geçen hafta da büyük bir konvoy göndermişti. Rejim güçleri ise önceki gün Maarat Hitat’ta TSK’nın geçici üslendiği yerin uzağında muhaliflere ait mevzileri vurmuştu.

Terör örgütü PYD/YPG’nin hâkimiyetindeki Tel Rıfat’ın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgeleriyle sınır olan yerlerde de PYD ile ÖSO unsurları arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi. Yerel kaynaklar ÖSO’nun PYD’li teröristlerin sızma girişimini önlediği bilgisini paylaştı. Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge kurma çalışmalarının sürdüğü Fırat’ın doğusuna denk gelen sınır hattında da hem askeri hem de sivil hareketlilik yaşanıyor.

Akçakale yakınlarına sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edilmesi dikkat çekti. Olası harekâtın hazırlığının bir parçası olarak değerlendirilen bu sevkıyatın Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceği kararlılığının göstergesi olarak yorumlandı. 

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