Fırat Üniversitesi 100 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak! Başvuru şartları neler?
Elazığ'da faaliyet gösteren Fırat Üniversitesi'ne üniversite hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli sağlık personeli alınacak. İşte, Fırat Üniversitesi 100 sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında tüm detaylar...
Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Fizyoterapist unvanlarında yapılacak alımlarda KPSS şartının yanı sıra her branş için özel şartlar aranacak. Başvurular 22 Temmuz'a kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılacak.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecek)
2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)
3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf (1 adet)
6- Hizmet belgesi (Sadece 03 kadro kodlu Hemşire veya 07 kadro kodlu Sağlık Teknikeri unvanına başvuran adaylar Başhekimlik onaylı hizmet belgesi ekleyecektir.)
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