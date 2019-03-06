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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
06.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Firari Murat Demirel’e aileden miras davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Firari Murat Demirel’e aileden miras davası

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in üç yıl önce vefat eden kardeşi Şevket Demirel’in mirasından mahrum bıraktığı oğlu, batık Egebank’ın patronu Yahya Murat Demirel’e (52) miras davası açıldı. Merhum Şevket Demirel’in eşi ve üç kızı, son vasiyetname doğrultusunda Yahya Murat Demirel’in mirastan çıkarılarak payının eşit şekilde bölünmesini istedi. Dört mirasçı ayrıca yeni mirasçılık belgesinin verilmesini de talep etti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kardeşi Şevket Demirel’in 9 Mayıs 2016 tarihinde vefat ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Şevket Demirel’in vefatının ardından geriye mirasçıları eşi Zekiye Sezen Demirel, kızları Şehriban Nihan Atasagun, Ümmühan Binhan Kesici ve Neslihan Demirel ile oğlu Yahya Murat Demirel kalmıştır. Merhum Şevket Demirel, vefat etmeden bir yıl önce ikinci vasiyetname hazırlamıştır. Merhumun vasiyetnamesi Isparta 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açılıp okunmuştur. Merhum Şevket Demirel 7 Nisan 2015 tarihindeki vasiyetnamesinde, ‘3 Aralık 2010 tarihli ilk vasiyetnamemde oğlum Yahya Murat Demirel’e mirasımdan sadece mahfuz payını almasını arzu ettiğim iradem daha da kuvvetlenerek kendisinin mirasçılıktan tamamen çıkarılması yönünde bir iradeye dönüşmüştür. Yahya Murat Demirel’i mirasımdan çıkarıyorum. Daha önce Yahya Murat Demirel’e verdiğim mahfuz payın Yahya Murat Demirel’in dışındaki kanuni mirasçılarımın tamamına hisseleri oranında taksim edilmesini istiyorum’ demiştir. İkinci vasiyetnamede belirtildiği gibi merhumun oğlu Yahya Murat Demirel’in mirastan çıkarılmasını istiyoruz. Onun payına düşen mirasın 4 müvekkile verilmesini istiyoruz.”

7 YILDIR ARANIYOR

Zimmetine para geçirmek ve usulsüz kredi vermek yoluyla Egebank’ı batırmak suçundan 17.5 yıl hapis cezasına çarptırılan, Halkbank davasından da zimmet suçundan 12.5 yıla mahkûm olan Yahya Murat Demirel’in yurtdışına kaçtığı iddia edilmişti. Demirel’in 2012 tarihinden bugüne kadar arandığı, ancak bulunamadığı öne sürülmüştü. Hakkında açılan davalardan toplam 2.5 yıl cezaevinde yatan Yahya Murat Demirel, yakalandığı takdirde infaz indirimleri ile birlikte yaklaşık 13 yıl daha hapis yatacak.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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