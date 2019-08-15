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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Final maçında ortalığı karıştırmıştı! Ünlü Youtuber'lar gözaltında... İşte ilk ifadesi
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İHA
15.08.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Final maçında ortalığı karıştırmıştı! Ünlü Youtuber'lar gözaltında... İşte ilk ifadesi

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Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ile aralarında ünlü Youtuber'ların da bulunduğu Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Y.Y. adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ali Abdülselam Yılmaz'ın, emniyete verdiği ilk ifadesinde "Çok heyecanlandım, bir anda sahaya atladım ve gol sevinci hareketi yaptım” dediği öğrenildi.

Dolmahçe’deki Vodafone Park’ta dün saat 22.00’de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti. Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. Dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahsın 4.5 milyon takipçisi olan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz (25) olduğu tespit edildi. Yılmaz, olaya karıştıkları tespit edilen Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Y.Y. ile birlikte Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü.

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İLK İFADESİ: HEYECANLANDIĞIM İÇİN SAHAYA ATLADIM

Şahıslar burada ifadeleri alınarak sorgulandı. Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz’ın emniyete verdiği ifadede, “Heyecanlandım maçın 14. dakikasında sahaya atladım. Orta sahaya koştum ve gol sevinci hareketi yaptım. Sonra kuzey tribüne doğru koşarken özel güvenlik görevlileri yakaladı. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok” dediği öğrenildi. Öte yandan Yılmaz’ın Antalyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı.

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Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı “Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun” kapsamında ilgili maddelerden adli işlem yapılarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

 

 

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