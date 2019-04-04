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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
04.04.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Film gibi operasyon!

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ADANA'da polis, otomobille uyuşturucu hap taşıyan şüphelileri, filmleri aratmayan operasyonla yakaladı. İki polisten biri, kaçmaya çalışan şüphelilerin aracının üzerine atlayıp tutunurken, diğer polis ise lastiklere ateş açtı. Otomobilden inip kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

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  • Adanada filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu
  • Adanada filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu
  • Adanada filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu
  • Adanada filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, otomobille uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil, Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde takibe alındı. Sivil polis ekipleri, aracın önünü kavşakta kesti.

Otomobillerinden inen 2 polis, şüphelilerin araçtan inmesini istedi. Yakalanmamak için geri menavra yapan şüphelilerin otomobili, başka bir araca çarptı. Polislerden biri, aracın üzerine atlayıp, açık olan sunroof olarak tabir edilen bölümden tutundu, üzerinde yaklaşık 100 metre gitti. Diğer polis ise otomobilin arkasından ateş açarak lastiklerini patlattı. Şüpheliler kaçamayacaklarını anlayınca, otomobilden inip koşmaya başladı.

Otomatik vites olan araç sürücüsüz olarak harekete devam etti. Bir süre ilerleyen araç, kaldırıma çarparak durdu.

Yaşanan kovalamacanın ardından araç sürücü İdris Y. (33), yanında bulunan Şiyar K. (24) ve bu kişilerin yardım eden Sinan Y. (26) yakalandı. Şüphelilerin attıkları 920 uyuşturucu hapa el kondu. Tüm bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Emniyete götürülen şüphelilerin uyuşturucu suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirtildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İdris Y. tutuklandı, Şiyar K. ve İdris Y. ise serbest bıkarıldı.

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