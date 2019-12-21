Fidyeci dehşeti

MUSTAFA Samimi (21), Afganistan’daki zorlu yaşam şartlarından kaçarak İstanbul’a gelmişti. Kendisi gibi İstanbul’a gelen Ziyauddin Amiri, 16 Aralık 2019 günü Samimi’yi arayarak Kartal’da buluşmak istediğini söyledi. Amiri, bir süredir iş bulmakta zorlanan Samimi’ye iş bulduğunu, bu nedenle Beykoz’daki evine gideceklerini söyledi. Samimi ve Amiri birlikte Beykoz’daki eve gitti. Eve girdiklerinde, Amiri orada bulunan başka bir Afganlı ile birlikte Samimi’yi hemen yere yıkarak ellerini ve ayaklarını iple bağladı. Daha sonra ağzını koli bandıyla kapatarak bir yatağın üzerine yatırdılar. Ardından Amiri, Samimi’nin ayak parmaklarına kablo bağlayarak vücuduna elektrik verdi. Diğer Afgan’da bu anları kameraya çekti. Amiri, çektiği görüntüleri Samimi’nin Afganistan’daki ailesine göndererek 2 bin dolar göndermelerini, göndermedikleri takdirde oğlunu öldüreceklerini söyledi. Korkuya kapılan aile Gümüşhane’deki akrabaları Sihir Jahah Kazimi’yi arayarak yardım istedi. Kazimi de soluğu Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü’nde aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Beykoz’daki eve operasyon düzenledi. İki Afgan evden kaçmaya çalışırken yakalanarak adliyeye sevk edildi.