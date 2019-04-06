FETÖ'ye karşı dik duran kurumlardan biri Polis Teşkilatı

AA muhabirine, 4-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Uzunkaya, ülkenin ve vatandaşların güvenliği için yürütülen operasyonlar konusunda Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini ve bunun da olumlu sonuçlarının alındığını bildirdi.



Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadeleye değinen Uzunkaya, bir dönem 8-10 bin teröristin bulunduğu dağlardaki terörist sayısının, 750'ye kadar düştüğünü söyledi.



"PKK TERÖRÜ BELASINDAN KURTULMADA ÇOK OLUMLU BİR SÜRECİN AÇIK GÖSTERGESİ"



Uzunkaya, operasyonların, terörün kaynağında yok edilmesine yönelik olarak düzenlendiğini belirterek "2018 yılında terörle mücadele noktasında 100 binin üzerinde operasyon yapıldı. Polis, jandarma ve askerin yürüttüğü operasyonlar Bu operasyonlarda, bin 739 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 450 civarında örgüt mensubunun polise, jandarmaya, sınır birliklerine teslim olduğunu gördük. Bu son derece önemli rakam. 2018 yılında örgüte sadece 130 civarında katılım oldu. Bu rakamların 2015, 2016 yıllarında binlerle ifade edildiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla gelinen nokta son derece ümitli. Türkiye'nin, PKK terörü belasından kurtulmasına ilişkin çok olumlu bir sürecin açık göstergesidir." diye konuştu.



Türkiye'nin sadece PKK ile mücadele etmediğini dile getiren Uzunkaya, birçok terör örgütünün bugün esamesinin okunmadığını kaydetti.



Ülkenin sıcak gündem konularından bir diğerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele olduğuna işaret eden Uzunkaya, FETÖ'nün, insanların masum duygularını, düşüncelerini ve inançlarını istismar ederek, maddi ve manevi açıdan destek kazandığına dikkati çekti.



"BUNU HER ZAMAN ÖVÜNEREK SÖYLÜYORUM"



FETÖ'nün ülkeyi ele geçirmek için kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında Polis Teşkilatı'nın büyük gayret sarfettiğini vurgulayan Uzunkaya, "Bunu her zaman övünerek söylüyorum, o süreçte kendi içerisinde birtakım onarımlarla, tasfiyelerle bu örgütle hesaplaşma içerisine giren, o yönüyle de kısmen defolu, yaralı olan Polis Teşkilatımız, 15 Temmuz'da bu ülkede en dik ve kararlı duran kurumların başında gelmiştir." ifadesini kullandı.



Uzunkaya, FETÖ ile mücadele operasyonlarına ilişkin "FETÖ kapsamında bugüne kadar 240 bin civarında gözaltı işlemi yapıldı. 85 bin civarında tutuklama oldu. Bugün itibarıyla 30 bin 600 civarında FETÖ'yle bağlantılı örgüt mensubunun cezaevlerinde tutuklu, hükümlü veya hüküm özlü olduğunu biliyoruz." dedi.



"ÖRGÜTTEKİ BU KOPUŞUN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"



Terör örgütleri ülkeden tamamen temizlenene kadar devletin tüm kurumlarının mücadelesini sürdüreceğini belirten Uzunkaya, şöyle devam etti:



"Son 3 ayda 91 örgüt mensubunun teslim olduğunu görüyoruz. Eski kadrolar, eski katılımlar dahil olmak üzere örgütten olan bu kopuşun, önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu süreç içerisinde örgüte sadece 20'li rakamlarda katılım olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle de PKK ile mücadeledeki tablonun olumlu çizgide devam ettiğini, baharla birlikte yaz döneminde artarak, güçlü bir şekilde mücadele sonucu var olan bu kadroların çok büyük oranda tasfiye edileceğini ümit ediyoruz. Planımız, projemiz de bunun üzerinedir."



Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına da değinen Uzunkaya, bunun bir yönünün terörle mücadeleyle eş değer olduğunu söyledi.



Uyuşturucunun genç nesli yok etmeye yönelik bir proje olduğunu vurgulayan Uzunkaya, terör örgütlerinin, uyuşturucu ticaretinden yılda 3 milyar dolar gelir elde ettiğinin ve bunun büyük bir bölümünün de PKK'ya gittiğinin değerlendirildiğini ifade etti.



Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede sergilediği başarılı çizgiyi son yıllarda daha yukarı taşıdığına dikkati çeken Uzunkaya, rekor miktarlarda yakalamaların yapıldığı uyuşturucu operasyonlarını hatırlattı.



"AVRUPA ÜLKELERİNİN TÜMÜNÜN RAKAMLARINDAN ÇOK DAHA YÜKSEK"



Uzunkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Geçen sene 60 ton civarında esrar, 20 ton civarında eroin, 32 milyon adetten fazla uyuşturucu hap yakalandı. Avrupa ülkelerinin tümünün rakamlarından çok daha yüksek operasyon sonuçları olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz sene polis bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 132 bin 948 operasyon yapılmış. Bu operasyonlarda, 189 bin 13 kişi yakalamışız, tutuklanan şahıs sayısı ise 22 bin 99. Şu anda cezaevlerinde uyuşturucu nedeniyle tutuklu bulunan kişi sayısı 57 binin üzerinde.



2019'da bugüne kadar polis bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında, malum 1 Ocak'tan itibaren yoğun bir seçim dönemi faaliyeti olması ve güvenlik birimlerimizin dönemsel olarak bu faaliyetler nedeniyle kendi asli görevlerinde doğal olarak kısmi düşüşler olmasına rağmen, 28 bin 17 operasyon yapmışız. Bu operasyonlarda, 41 bin 854 şüpheli yakalanmış, 15 ton uyuşturucu madde, 9 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirilmiştir."