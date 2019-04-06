FETÖ'ye karşı dik duran kurumlardan biri Polis Teşkilatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'ye karşı dik duran kurumlardan biri Polis Teşkilatı
GeriGündem FETÖ'ye karşı dik duran kurumlardan biri Polis Teşkilatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
06.04.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

FETÖ'ye karşı dik duran kurumlardan biri Polis Teşkilatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'ye karşı dik duran kurumlardan biri Polis Teşkilatı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Kendi içerisinde birtakım onarımlarla, tasfiyelerle bu örgütle (FETÖ) hesaplaşma içerisine giren, o yönüyle de kısmen defolu, yaralı olan Polis Teşkilatımız, 15 Temmuz'da bu ülkede en dik ve kararlı duran kurumların başında gelmiştir." dedi.

AA muhabirine, 4-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Uzunkaya, ülkenin ve vatandaşların güvenliği için yürütülen operasyonlar konusunda Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini ve bunun da olumlu sonuçlarının alındığını bildirdi.

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadeleye değinen Uzunkaya, bir dönem 8-10 bin teröristin bulunduğu dağlardaki terörist sayısının, 750'ye kadar düştüğünü söyledi.

"PKK TERÖRÜ BELASINDAN KURTULMADA ÇOK OLUMLU BİR SÜRECİN AÇIK GÖSTERGESİ"

Uzunkaya, operasyonların, terörün kaynağında yok edilmesine yönelik olarak düzenlendiğini belirterek "2018 yılında terörle mücadele noktasında 100 binin üzerinde operasyon yapıldı. Polis, jandarma ve askerin yürüttüğü operasyonlar Bu operasyonlarda, bin 739 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 450 civarında örgüt mensubunun polise, jandarmaya, sınır birliklerine teslim olduğunu gördük. Bu son derece önemli rakam. 2018 yılında örgüte sadece 130 civarında katılım oldu. Bu rakamların 2015, 2016 yıllarında binlerle ifade edildiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla gelinen nokta son derece ümitli. Türkiye'nin, PKK terörü belasından kurtulmasına ilişkin çok olumlu bir sürecin açık göstergesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece PKK ile mücadele etmediğini dile getiren Uzunkaya, birçok terör örgütünün bugün esamesinin okunmadığını kaydetti.

Ülkenin sıcak gündem konularından bir diğerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele olduğuna işaret eden Uzunkaya, FETÖ'nün, insanların masum duygularını, düşüncelerini ve inançlarını istismar ederek, maddi ve manevi açıdan destek kazandığına dikkati çekti.

"BUNU HER ZAMAN ÖVÜNEREK SÖYLÜYORUM"

FETÖ'nün ülkeyi ele geçirmek için kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında Polis Teşkilatı'nın büyük gayret sarfettiğini vurgulayan Uzunkaya, "Bunu her zaman övünerek söylüyorum, o süreçte kendi içerisinde birtakım onarımlarla, tasfiyelerle bu örgütle hesaplaşma içerisine giren, o yönüyle de kısmen defolu, yaralı olan Polis Teşkilatımız, 15 Temmuz'da bu ülkede en dik ve kararlı duran kurumların başında gelmiştir." ifadesini kullandı.

Uzunkaya, FETÖ ile mücadele operasyonlarına ilişkin "FETÖ kapsamında bugüne kadar 240 bin civarında gözaltı işlemi yapıldı. 85 bin civarında tutuklama oldu. Bugün itibarıyla 30 bin 600 civarında FETÖ'yle bağlantılı örgüt mensubunun cezaevlerinde tutuklu, hükümlü veya hüküm özlü olduğunu biliyoruz." dedi. 

"ÖRGÜTTEKİ BU KOPUŞUN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Terör örgütleri ülkeden tamamen temizlenene kadar devletin tüm kurumlarının mücadelesini sürdüreceğini belirten Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Son 3 ayda 91 örgüt mensubunun teslim olduğunu görüyoruz. Eski kadrolar, eski katılımlar dahil olmak üzere örgütten olan bu kopuşun, önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu süreç içerisinde örgüte sadece 20'li rakamlarda katılım olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle de PKK ile mücadeledeki tablonun olumlu çizgide devam ettiğini, baharla birlikte yaz döneminde artarak, güçlü bir şekilde mücadele sonucu var olan bu kadroların çok büyük oranda tasfiye edileceğini ümit ediyoruz. Planımız, projemiz de bunun üzerinedir."

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına da değinen Uzunkaya, bunun bir yönünün terörle mücadeleyle eş değer olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun genç nesli yok etmeye yönelik bir proje olduğunu vurgulayan Uzunkaya, terör örgütlerinin, uyuşturucu ticaretinden yılda 3 milyar dolar gelir elde ettiğinin ve bunun büyük bir bölümünün de PKK'ya gittiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede sergilediği başarılı çizgiyi son yıllarda daha yukarı taşıdığına dikkati çeken Uzunkaya, rekor miktarlarda yakalamaların yapıldığı uyuşturucu operasyonlarını hatırlattı.

"AVRUPA ÜLKELERİNİN TÜMÜNÜN RAKAMLARINDAN ÇOK DAHA YÜKSEK"

Uzunkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen sene 60 ton civarında esrar, 20 ton civarında eroin, 32 milyon adetten fazla uyuşturucu hap yakalandı. Avrupa ülkelerinin tümünün rakamlarından çok daha yüksek operasyon sonuçları olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz sene polis bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 132 bin 948 operasyon yapılmış. Bu operasyonlarda, 189 bin 13 kişi yakalamışız, tutuklanan şahıs sayısı ise 22 bin 99. Şu anda cezaevlerinde uyuşturucu nedeniyle tutuklu bulunan kişi sayısı 57 binin üzerinde.

2019'da bugüne kadar polis bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında, malum 1 Ocak'tan itibaren yoğun bir seçim dönemi faaliyeti olması ve güvenlik birimlerimizin dönemsel olarak bu faaliyetler nedeniyle kendi asli görevlerinde doğal olarak kısmi düşüşler olmasına rağmen, 28 bin 17 operasyon yapmışız. Bu operasyonlarda, 41 bin 854 şüpheli yakalanmış, 15 ton uyuşturucu madde, 9 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirilmiştir." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti son rakamı açıkladı: "Lehimize yazılan oy 13 bin 969'dur"

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Aradaki oy farkı azalıyor'

AK Parti'den Büyükçekmece açıklaması