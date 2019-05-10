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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.05.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

FETÖ'nün "TSK yapılanması" soruşturmasında 14 asker daha tutuklandı

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FETÖ'nün "TSK yapılanması" soruşturmasında 14 asker daha tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 muvazzaf askerden 14'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık sabit kontörlü hatlar veya ankesörlü hatlardan irtibata geçtiği tespiti üzerine haklarında 26 Nisan'da gözaltı kararı çıkarılan ve aranan 26 muvazzaf askerden 20'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye getirildi. 

Soruşturmayı yürüten savcılık, etkin pişmanlıktan yararlanarak savcılığa faydalı bilgi veren 4 şüpheliyi serbest bıraktı. Savcılık, 16 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti. 

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği, şüpheli 14 muvazzaf askerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına, 2 şüphelinin adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli firari olarak aranıyor.

SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı, 47'si üsteğmen, 2'si teğmen, 102'si astsubay olmak üzere 210 muvazzaf asker hakkında 26 Nisan'da gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 184 şüpheliden edilen 153'ü adliyeye sevk edilmişti. 28 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında, 2 şüpheli değişen delil durumlarına göre, bir kadın şüpheli de küçük yaşta, bakıma muhtaç çocuğu olması nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. 153 şüpheliden 137'sinin tutuklanmasına karar veren hakimlik, 16 şüphelinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

 

Bu son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 151'e, etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı ise 32'e yükselmiş oldu.

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