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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.09.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" ile eşi tutuklandı

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FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" ile eşi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Türkiye imamı olduğu iddia edilen Mesut Y. ve "Bölge sorumlusu abla" olduğu iddia edilen eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. bugün polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda işlemleri yapılan şüphelilerden Mesut Y.'nin "Örgüt içerisinde Marmara Bölgesi Sorumlusu ve daha sonra Türkiye İmamı olarak görev aldığı" ve şüpheli Gülseren Y'nin ise "Bölge Sorumlusu Abla" olarak görev aldığı yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu kaydedildi. Savcılık, her iki şüpheliyi "ByLock kullanıcısı olmaları, gaybubet evinde sahte kimlikle yakalanmaları, haklarında uzun süredir yakalama emri bulunması ve kaçma ihtimallerinin bulunması" nedeniyle tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.

FETÖ’nün sözde Türkiye İmamı ile eşi tutuklandı

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorguları yapılan şüpheliler Mesut Y. ve Gülseren Y. FETÖ'ye üye olmadıklarını, ByLock kullanmadıklarını ve haklarında yakalama kararı bulunduğunu bilmediklerini öne sürerek tahliyelerini talep ettiler.

TUTUKLANDILAR

Mahkeme, haklarındaki itirafçı beyanları, Bankasya hesap artırımına ait tespitler, FETÖ'nün firari şüphelilerinin kullandığı bilinen gaybubet evlerinde yakalanmış olmaları, sahte kimlikle yakalanmış olmalarını ve kaçma ihtimalleri dikkate alarak şüpheli Mesut Y'nin "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan, şüpheli Gülseren Y'nin ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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