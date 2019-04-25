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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.04.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Gaybubet evinde yakalanmıştı, 13 yıl hapis cezası verildi

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Gaybubet evinde yakalanmıştı, 13 yıl hapis cezası verildi

Aydın’da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında saklandığı gaybubet evinde sahte kimlikle yakalanan örgütün sözde Nazilli il imamı Ali İhsan Koçaşlı, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında saklandığı gaybubet evinde sahte kimlikle yakalanan örgütün sözde Nazilli il imamı Ali İhsan Koçaşlı’nın Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada karar çıktı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u yoğun olarak kullandığı ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında da örgüt faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen Ali İhsan Koçaşlı'nın yapılan araştırmasında önceki dönemlerde Afyonkarahisar-Dinar'ın sözde FETÖ imamı olduğu, 2015-2016 yıllarında Uşak ilinde esnaflardan sorumlu olduğu ve daha sonrada FETÖ tarafından il statüsünde görülen Nazilli'nin sözde İl imamı olduğu belirlendi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame sonucu Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Ali İhsan Koçaşlı, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılarak, hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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