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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.03.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

FETÖ'nün sözde 'Gaziantep imamı'na 15 yıl hapis cezası

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FETÖ'nün sözde 'Gaziantep imamı'na 15 yıl hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Murat Elmas ile avukatı hazır bulundu. Elmas'ın tutuksuz yargılanan eşi Günışık Elmas ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı yineleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Murat Elmas, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, şunları söyledi:
"Hayatımı idame ettirmek için farklı illerde özel eğitim kurumlarında çalıştım. Çalıştığım bu özel okulların terörle bağlantısı olduğunu bilmiyordum. Örgüt ile irtibatım olmadı. Hakkımda bahsedilen 'imamlık' ile ilgim söz konusu değildir. Ben ByLock kullanmadım, yazışmalar bana ait değildir. Zaten ByLock kayıtları hukuki olamaz. Bu bilgilerin dosyadan çıkarılmasını talep ediyorum. Bank Asya hesabım da çalıştığım kurumların anlaşmalarından kaynaklanmaktadır."

Yurt dışına kaçarken yakalandığı iddiasını reddeden sanık Elmas, iş ararken yakalandığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Elmas'a "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Sanık Günışık Elmas ise beraat etti.

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