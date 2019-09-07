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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.09.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik İzmir'deki operasyon

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FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik İzmir'deki operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem imamlarının 2014-2016 yılları arasında Ege Bölgesi'nde ankesörlü telefonlarla üst düzey hakim ve savcılarla yaptıkları görüşmelere ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu incelemesinin tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi.

HSK'den yapılan yazılı açıklamada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamlarının 2014-2016 yılları arasında Ege Bölgesi'nde (Muğla ve Aydın) 4 bin 720 ankesörlü telefon üzerinden 107 ankesör kartıyla aramasının tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bazı basın organlarında, ardışık arama yöntemiyle FETÖ imamlarıyla haberleşen hakim ve savcıların üst düzey makamlarda bulunduğu, ‬bu listedeki isimlerin 1 yıl kadar önce HSK ve Yargıtay'a bildirildiği ancak Yargıtay veya HSK'nin bu kişilerle ilgili bir işlem başlatmadığı ya da soruşturma izni vermediği yönünde haberler yer aldığı ifade edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ilk derece ve bölge idare mahkemelerini kapsayan 18 Eylül 2018 tarihli ihbar evrakının HSK Genel Sekreterliğine ulaşmasını takiben müfettiş eliyle inceleme yapılmasının uygun bulunduğu, evrakın HSK Teftiş Kuruluna gönderilerek tahkikatının titiz bir şekilde sürdürüldüğü ve tamamlanma aşamasına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yargıtay üyelerinin suç oluşturan eylemlerinde ise inceleme ve soruşturma yapma yetkisinin, yasa gereği Yargıtay Divanına ait olduğu, bu nedenle habere konu şahıslarla ilgili HSK tarafından bir tasarrufta bulunulmadığı, haberde sözü edilen kişilerle ilgili evrakın İzmir Başsavcılığınca doğrudan Yargıtay Başkanlığına gönderildiği kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi. 

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