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    FETÖ'nün mahrem imamlar soruşturması! 9'u binbaşı, 17'si yüzbaşı...

    ANKARA (DHA)
    09.05.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

    ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile örgüt mensubu askerlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 9'u binbaşı, 17'si yüzbaşı olmak üzere toplam 26 şüpheli tutuklandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturmalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan  12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında 27.04.2018 tarihinde gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanmayan şüphelilerden 9  binbaşı, 17 yüzbaşı olmak üzere toplam 26 şüpheli tutuklandı" denildi. 

    Etiketler: tutuklama , gündem
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