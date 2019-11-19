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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul (DHA)
19.11.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

FETÖ'nün 'Kamboçya öğretmeni' davasında karar

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FETÖ'nün 'Kamboçya öğretmeni' davasında karar

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanması kapsamında Kamboçya'daki bir okulunda öğretmenlik yaptığı iddiasıyla "Uluslararası casusluk" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından yargılanan Mustafa Tatlıyer 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Tatlıyer getirildi. Sanık Tatlıyer son savunmasında FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, "8 aydır tutukluyum. Eşim ev hapsindedir ve iki çocuğum zor durumdadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tatlıyer'e "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "Uluslararası casusluk" suçundan ise suçun işlendiği sabit olmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti. Sanığın aldığı ceza miktarı ve kaçma şüphesi dikkate alınarak tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAME

İddianamede FETÖ'nün yurtdışı yapılanması kapsamında Asya kıtasının önemli noktalarından bir tanesi olan Kamboçya'da örgüt adına faaliyet gösteren Mustafa Tatlıyer'in bir itirafçının beyanları doğrultusunda gözaltına alındığı belirtiliyordu.

Tatlıyer'in Kamboçya'da örgüte ait Zaman International School'da Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı ve telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı ileri sürülüyordu.

İddianamede sanığın "Uluslararası casusluk" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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