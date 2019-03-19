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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / DHA
19.03.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

FETÖ'nün futbol yapılanması davası… Zafer Biryol'un tahliye talebine ret!

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FETÖ'nün futbol yapılanması davası… Zafer Biryol'un tahliye talebine ret!

ESKİ milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanıklı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, tutuklu sanık Zafer Biryol, "Bylock kullanan sanıklar serbest bırakılırken ben tutukluyum. Benimle aynı durumda olan sanıklarla aramda ayrımcılık yapılıyor" diyerek tahliye talebinde bulundu.  Mahkeme, sanık Biryol'un tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zafer Biryol getirildi. Tutuksuz sanık Ömer Çatkıç da duruşmada hazır bulundu.

ZAFER BİRYOL: 16 AYDIR TUTUKLUYUM

Söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol, "Kanuna karşı yaptığım herhangi bir şey yok. Benimle aynı durumda olan sanıklarla aramda ayrımcılık yapılıyor. Benim hakkımda da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekir. Buna rağmen 16 aydır tutukluyum" dedi. Biryol, kendisi aleyhine ifadeler veren sanık Ömer Çatkıç'ın da ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek "Bursa'da oynarken Ömer, benim vasıtamla sohbetlere katıldığını söylemiştir. Daha sonraki ifadesinde bunu reddetmiştir. Kaldı ki Bursa'daki sohbete kendisini çağırmadım. Kendisini bilinçli olarak davetli, beni de çağıran olarak göstermiştir. Kimseyi sohbete çağırmadım. Bende Bylock yoktur. Bylock kullanan sanıklar serbest bırakılırken ben tutukluyum. 15 sene önce yaptığım şeylerin suç olduğunu düşünmüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

ÖMER ÇATKIÇ: İFADELERİMİN ARKASINDAYIM

Sanık Ömer Çatkıç ise "İlk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. Verdiğim ifadelerin arkasındayım" dedi. Daha sonra söz alan sanıklar Bekir İrtegün ve Ersin Güreler'in avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılması talebinde bulundular.

DURUŞMA 23 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Zafer Biryol'un suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösterir deliller olmasını dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklar Bekir İrtegün, Ersin Güreler, İsmail Şengül, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkındaki yurtdışı yasaklarının devamına da hükmetti. Tespit edilen telefon hatlarının Bylock kullanıp kullanmadığının sorulmasına ve beklenen yazılar gelirse savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına da karar veren heyet, duruşmayı 23 Mayıs'a bıraktı.

15'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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