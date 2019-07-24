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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK
24.07.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

FETÖ'nün ‘bölgecisinin’ ByLock inkarını, yazışmaları çürüttü 

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FETÖ'nün ‘bölgecisinin’ ByLock inkarını, yazışmaları çürüttü 

Malatya'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde eşiyle sahte kimlikle yakalanan ve yargılandığı davada 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık Bülent Ağtoprak hakkındaki gerekçeli kararda, "kullanmadım" dediği ByLock'a 8 bin 68 kez erişim sağladığı belirtildi.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde eşiyle birlikte sahte kimlikle yakalanan ve yargılandığı davada 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık Bülent Ağtoprak hakkındaki gerekçeli kararda, "kullanmadım" dediği ByLock'a 8 bin 68 kez erişim sağladığı belirtildi     

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve örgüte ait dernek ile şirketlerde görev yapan sanık Bülent Ağtoprak, hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.     

Sanık savunması, tanık beyanları, delil değerlendirmesi gibi bölümlerin yer aldığı gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin amacı, stratejisi, yapılanması, işleyişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntılara yer verildi.     

Kararda, sanığın örgüt yapılanmasında "bölgeci" konumunda bulunduğu, Malatya'daki esnaflardan sorumlu olduğu belirtilerek, ByLock, Eagle ve Falcon gibi şifreli haberleşme programlarının kullanıcısı olduğu, ByLock'a ise 8 bin 68 kez erişim sağladığı aktarıldı.     

Sanığın örgüt içinde önemli pozisyonda yer aldığı kaydedilen kararda, Bülent Ağtoprak'ın, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturmaya başlandığı ve 15 Temmuz sürecinden sonra "gaybubet evi" adı verilen örgütün saklanma yerinde eşiyle birlikte yakalandığı vurgulandı.     

Kararda, sanığın Bank Asya'da örgüt elebaşının çağrı tarihlerinden sonra dikkati çekici mahiyet ve miktarda işlemlerinin olduğu ifade edilen kararda, sanığın savunmasına da yer verildi.     

Bülent Ağtoprak, savunmasında şu ifadeleri kullandı:     

"Eşimle oturduğum ev kiraydı ancak kira sözleşmesi yapmadan, elektrik, su, doğal gaz aboneliğini üzerime almadan oturmaya devam ettim. Hakkımda soruşturma olduğunu öğrenince biraz para biriktirmek ve çocuğumuzun rahat etmesi için teslim olmadım. Hatta bu dönemde internet vasıtasıyla sahte kimlik edindim. Eşime de sahte kimlik yapmıştım. Bu dönemde tarlada ve lokantalarda çalıştım, uzun tutukluluk sürelerini öğrenince kaçmaya çalıştım ancak MERNİS'e bildirmediğim evde yakalandım. ByLock tespitindeki cep telefonumla ByLock sunucularına 8 bin 68 kez bağlantı kurduğum yönündeki tespitleri kabul etmiyorum."     

Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade veren bazı sanıkların aleyhteki beyanlarının da yer aldığı gerekçeli kararda, tanıkların ifadesine göre sanığın "bölgeci" konumunda bulunduğu kaydedildi.      

"SAVUNMASI SUÇTAN KURTULMAYA DÖNÜK"     

Sanığın savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:     

"Her ne kadar sanık üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş, ByLock kullanmadığını savunmuş ise de ByLock tespit tutanağına göre sanığın kendi adına kayıtlı GSM hattı ve cihazlardan ByLock kullandığı belirlenmiştir. ByLock yazışmalarından sanığın örgütsel terminolojide 'bölgeci' diye adlandırılan konumda olduğunun, yine dosyada yer alan HTS kaydı ve buna ilişkin bilirkişi raporunda, sanığın kullandığı belirlenen hat ve telefonda aktif olarak ByLock kullanıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca ByLock analiz raporunda kullanıcı adının 'toprak1538' olması, ByLock grubunda yer alan bir kişinin sanığı 'Bülent' olarak kaydetmesi, başka bir kişinin sanığa 'bulent abi' demesi, söz konusu yazışmaları sanığın yaptığını göstermiştir. Bu nedenle sanığın ByLock kullanmadığına dair savunmasının suçtan kurtulmaya dönük olduğu ve savunmasına itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır."     

Kararda, sanığın el konulan dijital materyallerinin incelenmesinde ise örgüt elebaşının yazarı olduğu e-kitaplarla örgüte müzahir çeşitli verilere, örgüt üyeleri tarafından ByLock'tan sonra bir dönem kullanıldığı tespit edilen "Eagle, Text Now ve Falcon" gibi çeşitli haberleşme programlarına ve "Clean Them All" isimli veri silme programına rastlanıldığı bildirildi.     

KENDİSİNE BAĞLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ EVLERİ VARMIŞ     

Gerekçeli kararda, sanığın terör örgütü içerisinde üst düzey konumda bulunduğu kanaatine varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:     

"Örgüt üyeleri tarafından kullanılan ByLock, Eagle ve Falcon isimli haberleşme programlarının sanık tarafından da  kullandığı, FETÖ/PDY elebaşının talimatı ve çağrısıyla örgütün finans ayağı olan Bank Asya'ya destek olmak amacıyla katılım hesapları açtırdığı ve yüksek meblağlarda paralar yatırdığı belirlenmiştir. Ayrıca kendisine bağlı üniversite öğrenci evleri bulunduğu, düzenli olarak FETÖ/PDY'nin 'dini sohbet' adı altında düzenlediği toplantılarına katıldığı, bu haliyle örgütün gayesini bilerek ve benimseyerek bu örgüte girip, örgüte katılmayı, bağlanmayı ve hiyerarşik gücün emrine girmeyi kabul ettiği anlaşılan sanığın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği sabit görülmüş ve bu suçtan cezalandırılmıştır."     

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