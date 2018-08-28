FETÖ'den yargılanan MHP davasının hakimine ev hapsi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'den yargılanan MHP davasının hakimine ev hapsi
GeriGündem FETÖ'den yargılanan MHP davasının hakimine ev hapsi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
AA
28.08.2018 - 17:35, Son Güncelleme:

FETÖ'den yargılanan MHP davasının hakimine ev hapsi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'den yargılanan MHP davasının hakimine ev hapsi

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla ismi gündeme gelen ve FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimi Burhan Yaz'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi.

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla ismi gündeme gelen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimi Burhan Yaz'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi.     

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yaz'ın avukatı ve yakınları hazır bulundu. Sanık Yaz, duruşmaya tutuklu bulunduğu Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.     

Yaklaşık 25 aydır tutuklu olduğunu beyan eden Yaz, esasa ilişkili savunmasını hazırlayamadığı için süre verilmesini istedi. Önceki celsede soruşturmanın genişletilmesini talep ettiğini belirten Yaz, "Bu konuda karar verildi mi, verilmedi mi bana bildirilmesini istiyorum. Bildirilmediği halde heyetin taraflı olduğunu düşünerek reddi hakim talebinde bulunacağım." dedi.     

Şemdinli iddianamesini hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya'nın beyanları nedeniyle tutukluğunun devamına karar verildiğini savunan sanık Yaz, "Öncelikle bu Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı. Cemaat, aynı beni kullandığı gibi Sarıkaya da kullanmış. FETÖ'den para yardımı alan ve yurt dışına giden Sarıkaya hakkında dava bile açılmadı. Ben ise Sarıkaya'nın beyanları üzerine tutukluyum. Adil bir karar vereceğinize inanıyorum, tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.     

FETÖ üyesi olmadığını, soruşturma aşamasında verdiği beyanları okumadan imzaladığı gerekçesiyle kabul etmediğini dile getiren eski hakim Yaz, "MHP davasında verdiğim kararın aleyhime kullanıldığını değerlendiriyorum." diye konuştu.     

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yaz'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine karar verdi.     

MHP'NİN KONGRE SÜRECİ     

Sanık Yaz, Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimiyken, MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak kurultayın yapılabileceği yönünde karar vermişti.     

MHP yönetiminin Yaz hakkında HSYK'ye sunulan şikayet dilekçesinde, "Kasten ve ideolojik gerekçelerle yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda, gerçek dışı ifadelere ve delillere dayanılarak karar tesis ettiği" belirtilmişti.     

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Yaz, 9 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.     

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Feci kaza

Son dakika... Polis okulu müdürü makam odasında intihar etti

Yüksekova'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da trafiği kilitledi... "Buranın yabancısıyım" dedi