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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.06.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

FETÖ'den polise "SAYV" kodlaması

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FETÖ'den polise "SAYV" kodlaması

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski polis için örgüt tarafından "SAYV" kodlaması yapıldığı belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz sanık Adem B. hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 
İddianamede, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılması yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kripto haberleşme programlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında çok sayıda şehit verildiği ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi: 
"Darbeye karşı duran binlerce kişi yaralanmıştır. Silahlı terör örgütü mensupları başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve emniyet teşkilatına ait binaları F-16 savaş uçakları ve askeri helikopterlerle bombalamıştır.

Vatandaşımızın üzerine rastgele ateş açılarak çok sayıda şehit vermemize, birçok vatandaşımızın ve kamu görevlisinin yaralanmasına, ağır maddi zarara sebep olunmuştur." 
İddianameye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturmasında etkin pişmanlık yasasından faydalanan A.A'nın ifadesinde 2010'da Kayseri Emniyet Müdürlüğünde olay yeri inceleme bürosunda göreve başladığını ve katıldığı sohbetlerde şüpheli Adem B'yi gördüğünü ileri sürerek fotoğraf teşhisinde bulunması üzerine söz konusu kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

VERİ İNCELEME RAPORUNDA KODLANMIŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının veri inceleme raporunun yer aldığı iddianamede, "SAYV" kodu ile fişlenen, "gassalın elindeki meyyit" olarak nitelendirilen sanığın zaaflarının olmadığı, kendisini örgüte teslim ettiği, yöneticilik vasfının olduğu, grubunun bulunduğu ve sohbet hocalığı yapan polis memuru olduğu belirtildi.

İddianamede, "Fişleme raporu ve dosyada bulunan diğer deliller nazara alındığında, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğine dair dosya kapsamında toplanan delil durumuna göre yeterli şüpheye ulaşıldığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı. 

İSTENİLEN CEZA

Tutuksuz sanık Adem B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, mahkumiyeti halinde de TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi. 

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