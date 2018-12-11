FETÖ'den 19 kişi hakkında yakalama kararı
İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen; aralarında avukat, doktor, öğretmen ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler adreslerine yönelik polisler tarafından baskınlar düzenlendiği, kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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