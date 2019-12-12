MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı
GeriGündem FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
12.12.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı

Aksaray'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Uzman Çavuş Y.E.D. (24) yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY üyeliğinden Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen, hakkında yakalama kararı bulunan ve görevinden ihraç edilen Uzman Çavuş Y.E.D.’nin kent merkezindeki bir adreste saklandığı tespit edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonda Y.E.D’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.D. cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle