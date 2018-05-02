FETÖ'cü şikayeti yapan teyzesine dava açan polis tazminat kazandı

Naciye N. İle Kezban K. kardeşlerin arasında yıllardır süren bir husumet vardı. Ancak bu husumet daha sonra Naciye N.’nin Şırnak’ta görev yapan polis memuru oğluna kadar uzandı. Kız kardeşinden intikam almak için öz yeğenini BİMER’e şikayet eden Kezban K. polis memuru Ü.N’nin FETÖ/PDY üyesi olduğu ve araştırılması gerektiğini söyledi.



1,5 YIL SONRA TAKİPSİZLİK



Teyzesinin ihbarı ile açığa alınan polis memuru Ü.N hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında evi aranan bilgisayarına ve cep telefonuna el koyulan Ü.N’nin FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantısı tespit edilemedi. Savcılık Ü.N hakkında takipsizlik kararı verdi. Şikayet yüzünden açığa alınan Ü.N 1.5 yıl sonra görevine yeniden başladı. Verilen takipsizlik kararının ardından bu kez Ü.N avukatı Emre Mert aracılığıyla teyzesine manevi tazminat davası açtı. Dilekçeyi inceleyen mahkeme davanın kabulüne karar vererek teyze Kezban K.’nin, yeğeni Ü.N’ye 50 Bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.



“15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ İSTİSMAR EDENLERİN YANINA KALMAYACAK”



Polis memuru Ü.N’nin avukatı Emre Mert kazanılan tazminat davası sonrası yaptığı açıklamada, “Müvekkilime atılan iftira neticesinde, hem kendisinin hem de ailesinin içsel huzur ve manevi bütünlükleri zarar görmüştür. Haksız fiil olarak adlandırdığımız bu eylem sonucunda, iftirayı atan davalıya (teyze) karşı açmış olduğumuz manevi tazminat davasını kazanmış bulunmaktayız. Sayın Mahkeme, tazminat miktarını belirlerken, haksız fiil eyleminin aile içinde meydana gelmesi ve 15 Temmuz darbe girişiminin bu tür konulara alet edilerek insanların mağdur olması gerekçelerini ortaya koymuştur. Karar emsal niteliğinde olup, bu tur konuları istismar edenlerin yaptıklarının yanına kâr kalmayacağını belirtmek isterim.