FETÖ tuzağıyla boşanan eşinin mal varlığına tedbir istedi

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı tekstilci Hayri Uğur (57), Hepşen Uğur’la (51) 29 yıl önce evlendi. Hepşen Uğur’un ”Hepşen Eczanesi” adıyla bir eczacı dükkânı vardı. Eşi Hayri Uğur da bir tekstil şirketinde yönetici olarak çalışıyordu. Evlilikleri mutlu şekilde süren çift, evlendikten 8 yıl sonra bir tekstil şirketi kurdu. Çiftin kurduğu tekstil şirketi, aradan geçen zamanda dünyaca ünlü firmalara üretim yapmaya başladı. Evliliklerinden iki çocukları bulunan çiftin her geçen gün büyüyen şirketinin mal varlığı 200 milyon liraya yaklaştı.

'MALLARIMIZA EL KONULUR'

İddiaya göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hayri Uğur çevresine, ailesine ve tanıdıklarına, “Benim çevrem ve arkadaşlarım FETÖ’cü. Beni de FETÖ’cü biliyorlar. Sürekli çevremizden insanlar sorgulanıyor. Her an bana da bu tür suçlama ve sorgulamalar yapılabilir” şeklinde sözler söyledi. Sonunda ailesine açılan Hayri Uğur, “Beni örgütten dolayı alırlarsa tüm mallarımıza el konulacak. Tedbir almalıyız. Seninle göstermelik, kâğıt üzerinde boşanalım. Çocuklara da bu konuda telkinde bulunalım. Çevremizden kimseye de söylemeyelim” diyerek eşini anlaşmalı boşanma konusunda ikna etti.

Boşanmanın senaryo olduğunu ve kâğıt üzerinde boşanacaklarını sanan Hepşen Uğur da geçen yıl eşi Hayri Uğur’dan anlaşmalı boşandı. Uğur çifti daha sonra çocuklarını ve boşandığı eşini de alarak ABD’ye gitti. ABD’de bir ev alan Hayri Uğur işlerini de ABD’ye taşıyacağını söyleyerek

Türkiye’ye döndü. Ancak o günden sonra Hepşen Uğur Türkiye’de olan eşine ulaşamadı. Hepşen Uğur yaptığı araştırmada eşinin uzun bir süredir başka bir kadınla birlikte olduğun ve bir ay kadar önce birlikte olduğu Z.Y. adlı kadınla evlendiğini öğrendi.



MAL VARLIĞINA TEDBİR İSTEDİ

Boşanma kararı ile dolandırıldığını öğrenen Hepşen Uğur, boşanma kararı veren İstanbul 4. Aile Mahkemesi’ne tekrar başvurarak eşinin hile kullanarak kendisinden boşandığını ve mal kaçırdığını iddia etmiş ve “yargılamanın iadesi” davası açmıştı. Mahkeme, daha önce verdiği boşanma kararına ilişkin yeni bir karar oluşturmuştu. Mahkeme, ileride telafisi güç zararların önlenmesi için nüfus müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vermişti. Yazıda, Hayati Uğur’un nüfus kaydına şerhler düşülmesi talep edilmişti.

Boşandığı eşinin oyununa geldiğini söyleyen Hepşen Uğur bu sefer de savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na eski eşi hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma yapılarak cezalandırılması için davası açılmasını için şikâyet dilekçesi veren Hepşen Uğur, avukatları Maksut Yaşar ve Dilara Çebi aracılığıyla eski eşi ve Tarık S. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski eşinin “dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sebepsiz zenginleşme, resmi belgede sahtecilik, hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma (boşanma)” suçlarından cezalandırılmasını istedi. 29 yıllık evliliğinde 10 yıl aralıksız olarak Mersin’de eczane işlettiğini şikâyet dilekçesinde anlatan Hepşen Uğur, eşinin de o dönemde Çukurova Sanayi işletmelerinde ihracat müşteri temsilcisi olarak çalıştığını ifade etti. Daha sonra başına bu olayların geldiğini belirten Hepşen Uğur, şüpheli Hayri Uğur’un tüm malvarlığına el konulmasına ilişkin tedbir kararı verilmesini istedi. Savcılık şikâyet üzerine Hayri Uğur hakkında soruşturma başlattı.