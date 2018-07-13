FETÖ tipi yapılanma

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma dosyasında örgütlenme modelinin FETÖ ile benzerliğine dikkat çekildi. Örgüt yapılanmasında imamların yer alması, kadın yapılanmasının benzerliği, siyasi ve medya yapılanmasının neredeyse klonlanmış bir şekilde benzerlik bulunmasının altı çizildi.



Uzun bir dönem Adnan Oktar grubu içinde yer alan S.E.’nin savcılıkta verdiği ifadeye göre örgütün hiyerarşik düzeni şöyle:



-Örgütte, Adnan Oktar’dan sonra gelen en önemli ve yetkili kişi D.Ü.



-Örgütün “İmam bacılar” adı verilen bir yapılanması var. Bu yapılanmanın öncüleri olarak yer alanlar M.M, Y.A, G.G ve A.Ş.



-Örgütte “çalışan kızlar” (bacılar) adı verilen bir grup bulunuyor. Yaklaşık 10-15 kadından oluşan bu grup, Avrupa yakasında kendilerine tahsis edilen 3-4 örgüt evinde yaşıyor. Ay sonunda maaşlarını getirerek Dragos’taki evde bulunan yetkiliye teslim ediyorlar.



-Çalışan bacılar grubunda yer alanlar: P.A.,N.G.,E.F.,E.B.,K.A.,L.C.,E.D.,S.K.,S.Ş.,E.Ş.,C.L.,H.C.,M.S.



-Örgütün bir de siyasilerle ilişki kuran birimi var. Bu birimde yer alanlar ise: A.A, H.B,C.E,A.G, İ.T, E.S.



-Hastane ve adliye gibi kurumlara giden kızlara eşlik eden “gardiyanlık” yapan P.A.



-Örgütteki hiyerarşik yapılanma ise şu şekilde: İmam bacılar, imam kardeşler, kardeşler ve kız kardeşler



-Yurtdışı imamı İ.T.



-Erkeklerden sorumlu imam T.Y.



-Örgütün hukuk grubu adı altında Dragos’ta faaliyet gösteren bir birimi var. Örgüt içinde bu birime verilen isim: 132. Bunun sebebi ise buranın

dahili numarasının 132 olması. Burada yer alanlar ise: M.N.O., F.K.,H.M.,K.İ.



-Örgütün yurtdışındaki siyasiler ve gazetecilerle irtibat sağlayan birimi de mevcut. Bu birimdekiler ise : S.T.,E.K.,L.C.





