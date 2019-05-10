FETÖ şüphelisi gizli bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı
Samsun'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan PTT eski müdürü Coşkun K., saklandığı evin gizli bölmesinden kaçmaya çalışırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan PTT eski müdürü Coşkun K., saklandığı evin gizli bölmesinden kaçmaya çalıştığı esnada kısa süreli kovalama ile yakalanırken 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle