FETÖ şüphelisi evinin balkonundan kaçarken yakalandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır yakalama kararı bulunan tekniker B.D. (49) giriş kattaki evinin balkonundan kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 yıldır FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kömür işletmeleri teknikeri B.D.nin Tunçbilek beldesindeki evine geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve mahkeme kararıyla baskın yapan jandarma ekipleri giriş kattaki balkondan kaçmaya çalıştığı sırada B.D.’yiÿyakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.
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