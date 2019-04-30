FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı, 3'ü tutuklandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle İpsala ilçesine bağlı Paşaköy mevkisindeki 2. derece askeri yasak bölgede, 4 kişilik bir grup tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen O.K, C.K, A.A. ve M.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerden O.K, A.A. ve M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.K. ise İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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