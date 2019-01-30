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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER/İSTANBUL
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

FETÖ, subayları akıl hastanesine kapatmış

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FETÖ, subayları akıl hastanesine kapatmış

2010 yılında Kara Harp Akademisi’ni bitirip Temel Subay Kursu’na başlayan 3 teğmen TSK içindeki FETÖ üyeleri tarafından ‘kişilik bozukluğu’ teşhisiyle 1 ay boyunca psikiyatri servisine yatırıldıklarını belirterek şikâyetçi oldu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK içinde yapılanan FETÖ/PDY üyelerinin, örgütten olmayan askerleri nasıl tasfiye ettikleri birer birer ortaya çıkmıştı. FETÖ kumpası ile görev yaptıkları kurstan ayrılmaya zorlanan teğmenler Abdulkadir S., Yusuf D. ve Erkan K. da o döneme ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Teğmen Erkan K. kurs sırasındaki sağlık kontrolünden “jandarma komando olabilir” onayı ile geçtiğini belirtti. Sağlık raporuna rağmen Ankara’da asker hastanesine sevk edildiklerini anlatan Erkan K., şöyle konuştu:

“Jandarma Tabip Albay Halil A. bizi hiç muayene etmeden kan ve idrar tahlili aldı. ‘Neden bu işlemleri yapıyorsunuz’ diye sordum. ‘Yakında herkes öğrenir, merak etmeyin’ dedi. Bir süre sonra Kurs Komutanı Albay Salih A. çağırdı. ‘Elimde belgeler var, siz yüksek oranda uyuşturucu madde bağımlısısınız. Cumaya kadar defterinizi düreceğim’ dedi.”

‘PARANOYAK DERİM’

Raporu kabul etmediklerini ve diğer iki teğmenle avukata vekalet verdiklerini belirten Erkan K., şöyle devam etti:

“Bizi Ankara Etimesgut Askeri Hastanesi Psikiyatri Bölümü’ne götürdüler. Daha sonra ilaç tedavisine başladılar. İlacı kabul etmediğimizi söylediğimizde başhekim bizi odasından kovarak, ‘Her şeye dilekçe yazmayın, size paranoyak derim’ dedi. Sonradan anladık ki FETÖ bizi ayırıp yerlerimize kendi kadrolarını getirmek istemiş.”

Genelkurmay’a suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen K., “Ancak ‘Bir suç tespit edilemedi’ diye yazı geldi” dedi.

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