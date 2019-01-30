FETÖ, subayları akıl hastanesine kapatmış
2010 yılında Kara Harp Akademisi’ni bitirip Temel Subay Kursu’na başlayan 3 teğmen TSK içindeki FETÖ üyeleri tarafından ‘kişilik bozukluğu’ teşhisiyle 1 ay boyunca psikiyatri servisine yatırıldıklarını belirterek şikâyetçi oldu.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK içinde yapılanan FETÖ/PDY üyelerinin, örgütten olmayan askerleri nasıl tasfiye ettikleri birer birer ortaya çıkmıştı. FETÖ kumpası ile görev yaptıkları kurstan ayrılmaya zorlanan teğmenler Abdulkadir S., Yusuf D. ve Erkan K. da o döneme ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.
Teğmen Erkan K. kurs sırasındaki sağlık kontrolünden “jandarma komando olabilir” onayı ile geçtiğini belirtti. Sağlık raporuna rağmen Ankara’da asker hastanesine sevk edildiklerini anlatan Erkan K., şöyle konuştu:
“Jandarma Tabip Albay Halil A. bizi hiç muayene etmeden kan ve idrar tahlili aldı. ‘Neden bu işlemleri yapıyorsunuz’ diye sordum. ‘Yakında herkes öğrenir, merak etmeyin’ dedi. Bir süre sonra Kurs Komutanı Albay Salih A. çağırdı. ‘Elimde belgeler var, siz yüksek oranda uyuşturucu madde bağımlısısınız. Cumaya kadar defterinizi düreceğim’ dedi.”
‘PARANOYAK DERİM’
Raporu kabul etmediklerini ve diğer iki teğmenle avukata vekalet verdiklerini belirten Erkan K., şöyle devam etti:
“Bizi Ankara Etimesgut Askeri Hastanesi Psikiyatri Bölümü’ne götürdüler. Daha sonra ilaç tedavisine başladılar. İlacı kabul etmediğimizi söylediğimizde başhekim bizi odasından kovarak, ‘Her şeye dilekçe yazmayın, size paranoyak derim’ dedi. Sonradan anladık ki FETÖ bizi ayırıp yerlerimize kendi kadrolarını getirmek istemiş.”
Genelkurmay’a suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen K., “Ancak ‘Bir suç tespit edilemedi’ diye yazı geldi” dedi.
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