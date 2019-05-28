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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.05.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

FETÖ sanığı ‘mahrem imama’ hapis cezası

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FETÖ sanığı ‘mahrem imama’ hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010 yılında düzenlenen ve daha sonra iptal edilen KPSS sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanık 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanığa 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Aydemir bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Ferhat Aydemir, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia etti.

2010 yılında yapılan KPSS'de kimseden soru almadığını ileri süren sanık Aydemir, "Ben sınav sorularını çalmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2010 yılında yapılan KPSS soru ve cevaplarını örgüt mahrem imamlarından aldığını ve sanığın örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu ''mahrem imam'' olarak görev üstlendiğini aktardı.

Savcı, sanık Aydemir'in haksız şekilde aldığı puan neticesinde Çukurova Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kimyager olarak atamasının yapıldığı ve bu şekilde kamudan yıllarca haksız şekilde maaş aldığı dikkate alınarak üzerine atılı ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Ferhat Aydemir'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık'' suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aydemir'e 235 bin 500 lira adli para cezası da verildi.

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