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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.10.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

FETÖ sanığı eski subaylara hapis cezası

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FETÖ sanığı eski subaylara hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin ana dosyadan ayrılan davada, 3 eski askerden biri 6 yıl 3 ay, ikisi 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık eski binbaşı Aydın İmamoğlu ile sanık avukatları katıldı, sanıklar eski teğmen Uğur Halaç ile eski yüzbaşı Fatih Kara ise katılmadı.

Sanık İmamoğlu, suçsuz olduğunu, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Duruşma savcısı, önceki celselerdeki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Fatih Kara'ya 6 yıl 3 ay, sanıklar İmamoğlu ile Halaç'a da 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere yönelik 36 sanığın yargılandığı davada, 21 Mayıs 2018'de dönemin tugay komutanı Murat Soysal ile kurmay başkanı Hakan Çınar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırılmış, diğer sanıklar hakkındaki yargılama ise 5 ayrı dosyaya ayrılmıştı.

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