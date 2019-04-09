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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.04.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla eleman almış

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FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla eleman almış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) yapılanması davasında verilen cezalara ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, örgütün, asıl mülakat öncesi gayri resmi mülakat yaparak firmada işe alımları gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan eski PETKİM Genel Müdürü Sadettin Korkut ile 30 sanığa verilen 3 yıl ile 7 yıl 11 ay arasındaki hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı.

Gerekçeli kararda, Korkut'un PETKİM'e genel müdür olmasının ardından şirketin iç yapılanmasının yeniden dizayn edildiği, personel alımlarının Korkut'un "denetim ve olur"undan geçtiği ve işçi alımında çok sıkı tedbirler uygulanmaya başladığı belirtildi.

Kararda, tanık Ç.Ö'nün, PETKİM çalışanlarından S.S'nin kendilerine hitaben "Sizleri, PETKİM ve Star Rafinerisine Fetullah Gülen adına işe alıyoruz, şimdilik hiç kimseye hatta eşleriniz dahil kimseye bir şey söylemeyin." diye tembihte bulunduğu şeklindeki ifadeleri dikkati çekti. 
PETKİM'de işe alımlar öncesi FETÖ tarafından belirlenen örgüt mensubu adaylarının süreç için hazırlandıkları kaydedilen kararda, bu kişilerin, asıl mülakat öncesinde gayri resmi olarak örgütün mülakatından geçirildikleri vurgulandı.

"ÖRGÜTTEKİ KONUMA GÖRE FABRİKAYA YERLEŞTİRİYORLARDI"

Kararda, Tanık M.K'nin, "PETKİM ve Star Rafinerisine işçi alımından önce Aliağa, Kınık, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde bulunan cemaat evlerinde mülakat yaptıkları kişilerden birtakım sözler aldılar. İşe alınan personel örgütteki konumuna göre gruplar halinde fabrikalara yerleştiriyorlardı." ifadelerine yer verildi.

Tanık E.C'nin de örgütün mülakatlarına ilişkin, "PETKİM'in yapacağı asıl mülakatta neler yapacağımız ve nasıl davranmamız gerektiğini anlattılar. 'Mülakatta örgüt mensupları dışında üyeler var. Zaman gazetesi aboneliğiniz konusunda bilgi vermeyin. Okuduğunuz kitaplardan bahsetmeyin ve aşırı dikkat çekmeyin.' gibi uyarılarda bulundular." ifadesi de gerekçeli kararda yer aldı.

Korkut'un, ihalelere, kurallara uygun olmayacak şekilde müdahale ettiğine dikkati çekilen kararda, bu süreçte FETÖ'ye müzahir firmalara iş verildiği ve böylece terör örgütüne para akışının sağlandığı anlatıldı.

"HDP'YE OY VERMEMİZİ İSTEDİLER"

Gerekçeli karara, PETKİM çalışanı tanık Y.K'nin ifadeleri de yansıdı.

PETKİM'e işe alım sürecinden bahseden tanık Y.K, sanık Yasin Atak'ın kendisini 2013 yılında Zaman gazetesine abone yaptığı, inşaat halindeki öğrenci yurdu için 3 bin lira istediği ancak vermeyince kendisine tavır aldığını ileri sürdü.

Örgüte para vermeyince çalışma şartları daha ağır olan asit bölümüne gönderildiğini iddia eden Y.K, şu bilgileri verdi:

"PETKİM AŞ'nin abisi olarak Yasin Atak'ı biliyorum. Benimle birlikte 2013 yılında işe giren arkadaşlarla bir öğrenci yurdunda planlanan sohbet toplantılarına gidiyorduk. O dönem sohbet eden kişiler bizden HDP'ye oy vermemizi istediler. (2015 genel seçimleri) HDP ve CHP'ye müşahit olarak sandık görevlisi yaptılar. Kişisel bilgilerimi ve evleneceğim bayandaki özellikleri yazıp vermemi istediler." 

DAVANIN GEÇMİŞİ

İzmir'de, FETÖ'nün PETKİM'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında firmanın eski genel Müdürü Saadettin Korkut ve 34 şüpheli, 2016'nın temmuz ve ağustos aylarında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sonrası şirkette bazı üst düzey yöneticiler istifa etmiş, 200'e yakın çalışan da FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevden alınmıştı.

Haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 35 sanıkla ilgili verilen kararda, Korkut'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 8 ay, 30 sanığa ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, 4 kişi de beraat etmişti. 

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