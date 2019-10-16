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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun ATİLLA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

FETÖ kumpas kurmuştu... Cezaevinden ‘Barış Pınarı Harekâtı’na

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
FETÖ kumpas kurmuştu... Cezaevinden ‘Barış Pınarı Harekâtı’na

FETÖ’nün kurduğu kumpasta casuslukla suçlanan ve 2012’de tutuklandıktan sonra 20 ay cezaevinde kalan Tuğgeneral İdris Acartürk, geçen hafta başlayan Barış Pınarı harekâtında Sakarya 7. Komando Tugay Komutanı olarak sınırı ilk geçen birliklerin başında yer aldı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, işadamı Bilgin Özkaynak’ın çiftlik evine 10 Mayıs 2012’de bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon daha sonra aralarında 49 muvazzaf subayın bulunduğu 357 sanıklı bir davaya dönüştü. FETÖ’nün kumpas soruşturmalarından biri olan bu davanın adı kamuoyunda İzmir Askeri Casusluk davası olarak anıldı. Özkaynak’ın çiftlik evinde bulunduğu iddia edilen bir hard diskin içinde Pandora isimli bir veritabanı olduğu söylendi. Buradaki bilgiler TSK’da görev yapan subay ve astsubayların tutuklanması için gerekçe oldu.

FETÖ kumpas kurmuştu... Cezaevinden ‘Barış Pınarı Harekâtı’na

20 AY TUTUKLU KALDI

O subaylardan biri de o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Alay Komutanlığı yapan Kurmay Albay İdris Acartürk’tü. General olması beklenen parlak subaylardan biriydi. Ancak, veritabanındaki dijital verilere göre ‘örgüte’ Atmaca ve Fırtına adlı askeri belgeleri sağlayan kişiydi. İddia buydu. Kurmay Albay İdris Acartürk, ‘gizli askeri belgeleri ele geçirmek’, ‘askeri casusluk’ gibi suçlamalarla 7 Temmuz 2012’de tutuklandı. Aslında bunlar FETÖ’nün kurduğu bir kumpastı. İzmir’deki mahkemeler sırasında bu belgelerin gerçek olmadığını ispat etmiş olsa da Acartürk, 20 ay tutuklu kaldı. O günlerde İdris Acartürk’ün eşi Sevda Acartürk mecliste milletvekilleri ile görüşerek, kızı Pelin Acartürk ise gazetecilere mektup yazarak kumpası anlatmaya çalışıyordu.

FETÖ kumpas kurmuştu... Cezaevinden ‘Barış Pınarı Harekâtı’na

Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Acartürk’e yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu.

KOMUTAN OLARAK GERİ DÖNDÜ

Bunun bir FETÖ kumpası olduğu anlaşıldığında Acartürk, diğer tüm sanıklarla birlikte beraat etti. Soruşturmayı yürüten polislerin, savcıların ve hâkimlerin ise FETÖ’cü olduğu anlaşılmıştı. Acartürk, beraatının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri döndü. 2016’daki askeri şurada Tuğgeneralliğe terfi etti. 5 yıl sonra 2017’de Sakarya’ya bu kez Komando Tugay Komutanı olarak geldi. Sakarya 7. Komando Tugayı 3 ay önce Şanlıurfa’ya, sınır bölgesine çekildi. Barış Pınarı harekâtından önce komando tugayı Şanlıurfa’da konuşlandırılmıştı. Fırat’ın doğusuna başlayan kara harekâtı ile birlikte sınırı ilk geçen 7. Komando Tugayı’nın başındaki isim İdris Acartürk oldu.

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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