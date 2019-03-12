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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer Gökçe
12.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

FETÖ hükümlüsü generale 7 yıl sonra 'sis' davası

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
FETÖ hükümlüsü generale 7 yıl sonra 'sis' davası

Siirt Pervari’de 7 yıl önce meydana gelen ve 17 Jandarma Özel Harekât mensubunun şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili, dönemin Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanı Mehmet Şükrü Eken (54) hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. FETÖ’den cezaevinde olan ve gerekli tedbirleri almamakla suçlanan Eken, ifadesinde “Uçuşun iptal edilmesiyle ilgili herhangi bir talep gelmedi” dedi.

10 KASIM 2012 Cumartesi sabahı Siirt 3’üncü Komando Tugayı’nda helikopter ilk kalkışını saat 06.57’de yaptı. 13 personel taşıyan helikopter saat 07.15’te Pervari ilçesi Herekol Dağı mevkisine indi. Aynı helikopter, ikinci kez tugaya geldi ve bu kez 17 personel aldı. Saat 07.29’da kalkan helikopter ile olan irtibat saat 07.45 gibi kesildi. Saat 08.28’de ise helikopterin enkazına ulaşıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI

17 personelin şehit olduğu kazayla ilgili ilk soruşturma Diyarbakır 2’nci Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından yapıldı. Askeri savcılık, soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı verdi. Bu karara itirazı, Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliği değerlendirdi. Hâkimlik, takipsizlik kararını kaldırdı. Bu karar sonrası dosya önce Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı’na daha sonra Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi.

FETÖ hükümlüsü generale 7 yıl sonra sis davası

TEDBİRSİZ DAVRANDI

Savcılık, iki yıl önce başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturmanın tek şüphelisi olan dönemin Siirt 3’üncü Komando Tugayı Komutanı Mehmet Şükrü Eken’le ilgili yapılan değerlendirmede şöyle denildi:

“Bölgede sis olabileceği, idari tahkikat raporlarıyla tespit edilmiş. Bölgenin konumuyla ilgili hakkında gerekli araştırmalar yapılmamış. İkinci bir helikopterin temin edilmesi veya operasyonun ertelenmesi yeterince değerlendirilmemiş. Meydana gelen olayda dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle kaza kırım raporuna göre de kusurlu olduğu değerlendiriliyor.”

FETÖ hükümlüsü generale 7 yıl sonra sis davası

‘İPTAL TALEBİ GELMEDİ’

Şükrü Eken ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, pilotun kararıyla uçuşun gerçekleştiğini öne sürdü. Eken ifadesinin devamında, uçuşun iptal edilmemesine ilişkin kendisine herhangi bir talep gelmediğini belirtti. 2 yıldan 15 yıla hapis istemiyle hazırlanan iddianame Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Davanın ilk duruşması 20 Mayıs’ta yapılacak. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Eken, müebbet hapis cezası almıştı.

DERE YATAĞINDAN SİS GELİYORDU

SORUŞTURMA kapsamında Jandarma Özel Harekât personeli S.Ş. ve E.E. de tanık sıfatı ile ifade verdi. İki isim ifadelerinde “Gece saat 04.00 gibi 13 kişi olarak piste geldik. Aşırı yağan yağmur nedeni ile saat 06.30’a kadar bekledik. Düşen helikopter ilk olarak bizi aldı ve Köprüköyü Hasantepe mevkisine götürdü. Helikopter bizi bıraktıktan sonra yağmur azaldı. Ancak 20 dakika sonra dere yatağından sis geldiğini gördük. Görüş mesafesi 10 metreye kadar inmişti. Durumu, tabur idari işlerde görevli kişiye bildirdik” dedi.

YETKİ TUĞGENERAL EKEN’DEYDİ

Dönemin Tabur Komutanı Binbaşı B.İ.İ. ise soruşturma kapsamında talimatla alınan ifadesinde şunları söyledi: “Askeri taktik gereği helikopterler kol halinde hareket eder. Bir kol iki helikopterden oluşur. Özellikle böyle kritik operasyonlarda ve acil durum olmadığı şartlarda tek helikopterle hareket icra etmek askeri taktiklere ters bir durumdur. Buna rağmen Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, diğer birliklerden takviye helikopter istemeksizin, tek helikopter ile operasyon yapılmasına karar vermiştir. Buna, şundan dolayı kanaat getirmekteyim; bu operasyonu iptal etme veya erteleme kararı yetkisi sadece Tuğgeneral MehmetFETÖ hükümlüsü generale 7 yıl sonra sis davası
Şükrü Eken’deydi.”

BASKI UYGULANDI
Dosyayı takip eden Av. Mehmet Erkan Akkuş, “Bu davanın açılmaması için yoğun bir çaba sarf edildi. Hazırlanan kaza kırım raporunun değiştirilmesi için baskı uygulandı” iddiasında bulundu.

 

 

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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