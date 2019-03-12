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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.03.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

FETÖ fişlemeleri için program hazırlamış

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FETÖ fişlemeleri için program hazırlamış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi mahrem imam, fişledikleri askeri personele ait bilgilerin ele geçirilmemesi için örgüt mensubu bilişim uzmanlarınca özel USB bellek hazırlandığını anlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmasında gözaltına alınan mahrem imam M.T, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Mahrem imam M.T, ifadesinde, sorumlusu olduğu askeri öğrenci ve muvazzaflarla irtibatını, örgüt mensubu veya dışındaki tüm askerlerin nasıl fişlendiğine ilişkin detayları paylaştı.

FETÖ mensubu askerlerle düzenli bir şekilde bir araya geldiğini belirten itirafçı, son görüşmelerinde bir sonraki buluşmanın adresini de belirlediklerini söyledi. 
Bu görüşmelerde aldığı bilgileri üstü olan örgüt yöneticilerine ulaştırdığını aktaran M.T, başka kişilerle görüştükleri tespit edilen örgütten olmayan askeri personelin durumunun da "şantaj ve kumpas planlaması" için mahrem imamlara aktarıldığını kaydetti.

İtirafçı M.T, örgüt üyesi askerlerin tüm personel hakkında topladığı bilgilerin ise "müdür yardımcıları"na (mahrem imamlardan sorumlu örgüt yöneticisi) not kağıdına yazılarak verildiğinin altını çizdi.

Askerler hakkındaki bilgilerin sadece "müdür yardımcıları"nda bulunan USB bellekteki "excell" listesine kaydedildiğini ifade eden M.T, "Fişleme kayıtlarında, aile bilgileri, zaafları, örgüte yakınlığı, kontrol altında tutulması gereken kişi olup olmadığı gibi kısacası o kişinin tüm mahrem bilgileri bulunurdu. Böylece tüm askerlerin mahrem bilgileri, FETÖ tarafından TSK'ye yerleştirilen askeri personel vasıtasıyla örgütün bilgi havuzunda kayıt altına alınırdı." beyanında bulundu. 
Örgüt üyesi askerler sayesinde astsubay ve subayları fişlediklerini itiraf eden M.T, kendisinin de yaklaşık 80 personelle ilgili kayıt tuttuğunu belirtti. 
Fişlenen askerlerin bilgilerinin nasıl kaydedildiğine ilişkin detayları aktaran mahrem imam M.T, şunları anlattı:

"Fişlemede kullanılan şifreli USB bellek, örgüt üyesi bilişim uzmanlarınca özel olarak tasarlanmıştı. Bellek, bilgisayar açılmadan önce cihaza takılır. Sonra USB belleğe işletim sisteminden başlatma komutu verilir. Akabinde bilgisayarın USB bellekteki 'Windows'u görerek başlaması sağlanır. Böylece işlem yapılan bilgisayardan imaj alma işlemi yapıldığında harddiskte yapılan işlem ve içeriğe ilişkin veri kaydını bulmak mümkün olmaz çünkü bilgisayar açılırken içerisindeki harddiski görmez. USB, belleği depolama birimi olarak algılar."

"BU FİŞLEMELER, GEREKTİĞİNDE KUMPAS VE ŞANTAJ İÇİN KULLANILIYORDU"

USB bellekteki şifrenin sadece sorumlu müdür yardımcıları tarafından bilindiğini belirten M.T, mahrem imamların ise oluşturulan "excell" sayfasına fişleme bilgilerini işlediklerini kaydetti.

Müdür yardımcısının daha sonra bu bilgileri başka bir "excell" sayfasına kaydettiğini ifade eden M.T, "Kaydedilen bilgiler mahrem imamlara verilmezdi. Fişlemeler kaydedilirken, 'excell' listesinde müdür, müdür yardımcısı, hususi imam, öğrencinin ismi, kayıt tarihi ile açık veya kapalı sekmesi, açıklamalar bölümü yer alırdı. Herkes tarafından bilinen bir bilgiyse 'açık' olarak kaydedilir.

Gizli ve mahrem bilgilerse 'kapalı' olarak kaydedilirdi. FETÖ'den kopmak isteyen kişiler olursa işte o mahrem bilgiler gün yüzüne çıkartılıyordu. Bu fişlemeler, örgüt tarafından gerektiğinde kumpas ve şantaj için kullanılıyordu." beyanında bulundu. 

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