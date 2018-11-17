FETÖ davasında tanık oldu
FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün ‘kasası’ olduğu, Öz’ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu’nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş’ın, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Ali Ağaoğlu tanık olarak dinlendi. Ağaoğlu şunları söyledi: “Halil İbrahim Demirhan ile Aytaç Ocaklı birlikte geldi. Zekeriya Öz’e elden eski tarihli makbuz verilmesini teklif etti. Ahlaksız bir teklifti. Tayfun Bey sonradan geldi. Onlar da makbuz konusunda ısrar etti. Ortamda bayağı hakaret ve küfür kullanıldı. Gelenlere istedikleri şekilde makbuz sunamayacağımızı söylemem üzerine, ‘Savcı beyi size yedirtmeyiz, seni ticari olarak da fiili olarak da yaşatmayız. Bu makbuz verilmezse bunun hesabını sorarız’ diyorlardı. Hepsini ofisten kovdum.”
Sanık avukatının “Davet ettiğiniz kişilere ‘Su parasını ödemem, viski parasını öderim’ gibi bir ayrımda bulunur musunuz?” diye sorması üzerine Ağaoğlu “Ev sahibi olarak, ‘karı’ hariç her şeyi ben öderim. Ben pezevenk değilim” diye yanıt verdi.
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