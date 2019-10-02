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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.10.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Fethiye'den Ankara'daki fuhuş evini yönetiyormuş! Gözaltına alındı

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Fethiye'den Ankara'daki fuhuş evini yönetiyormuş! Gözaltına alındı

Ankara'da bir apartmanda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve yıllık ortalama 20 milyon lira gelir elde ettikleri iddia edilen çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonun Muğla'nın Fethiye ilçesi ayağında çete lideri olduğu ileri sürülen Ayten A. gözaltına alındı. Ankara'ya götürülen Ayten A.'nın, bu kentteki çete üyelerini kamera sistemi ile Fethiye'de tatil yaptığı kiralık evinden bilgisayardan izleyerek, yönettiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıllık teknik ve fiziki takibin ardından 'insan ticareti' ve 'fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarıyla ilgili Ankara ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Fethiyeden Ankaradaki fuhuş evini yönetiyormuş Gözaltına alındı

Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla fuhuş çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Ayten A.'yı Muğla'nın Fethiye ilçesi, Tuzla Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gözaltına aldı. Ayten A.'nın yaşadığı denize 20 metre mesafedeki, zemin ile birlikte 3 katlı bir apartmanın son katındaki kiralık dairesinde hem tatil yaptığı hem de buradan fuhuş çetesini yönettiği ileri sürüldü.

Fethiyeden Ankaradaki fuhuş evini yönetiyormuş Gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir kısmını satın aldığı, bir kısmını da kiraladığı 5 katlı bir apartmandaki dairelerde, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen Ayten A.'nın kamera sistemi sayesinde çeteyi Fethiye'deki evinden bilgisiyardan takip edip, yönlendirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Ayten A., Ankara'ya götürüldü. Mahalle sakinlerinin Ayten A.'yı tanımaması dikkati çekti.

Fethiyeden Ankaradaki fuhuş evini yönetiyormuş Gözaltına alındı

'YALNIZ YAŞAYAN BİR KADIN'

Uzun yıllardır Tuzla Mahallesi'nde yaşayan Fatma K., polisin Ayten A.'nın evine yaptığı operasyonu gördüğünü belirtip, "Çok şaşırdım. Çünkü, bu apartmanda bugüne kadar hiçbir şüpheli durum dikkatimizi çekmemişti. Genelde burada yazlıkçılar yaşar. O nedenle apartmandaki dairelerin çoğu sezon bitince boş olur. Apartmanlara da öyle fazla, giren çıkan pek kimse olmaz. Gözaltına alınan Ayten A. bildiğim kadarı ile yalnız yaşayan bir kadındı" dedi.

Fethiyeden Ankaradaki fuhuş evini yönetiyormuş Gözaltına alındı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (02.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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