Fethiye’de yakalanmıştı! Çıplak saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Mağdur kadın Tuğçe İ. ifadesinde şunları anlattı:

“Ramazan G, kocamın arkadaşıdır. İki aydır kocam ile aramız yok. Ramazan, Soner’in yakın arkadaşı olmasından dolayı aramızı bulması için kendisinden yardım istedim. O da Soner ile konuşacağını söylüyordu. Bana Soner ile ilgili haberler getiriyordu. (...) 2 Şubat günü evimde uyuduğum sırada kapının sert bir şekilde yumruklanması sesiyle uyandım. Aşağı indim, giriş kapısını açtım. Karşımda Ramazan’ı çırılçıplak gördüm. Çırılçıplaktı, üzerinde hiçbir kıyafet yoktu. Sağ elinde kıyafetleri, sol elinde bıçak vardı. Korktum ve kapıyı kapatmaya çalıştım. Ancak kapıyı kapatmama müsade etmedi. O panikle evin içerisine girdim. Üst kattaki yatak odasına doğru kaçmaya çalıştım. Çünkü sadece yatak odasının kapısının kilidi vardı.”

“BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYADI”

“Peşimden koşup geldi. Tam odaya gireceğim sırada beni ittirdi ve içeri doğru düştüm. Sırtıma oturdu. Bıçağı boğazıma dayadı. ‘Deli gibi aşığım sana, ya soyun, ya boğazını keseceğim’ dedi. Bıçak boğazımda idi. Bıçağı tutmaya çalışıyordum. Elim kesildi. Zorla bıçağı aldım, yatağın altına attım. Hâlen üzerimde idi. Bir ara elleriyle ağzımı kapattı. Bana ‘Kırayım mı boynunu, şimdi öldüreceğim seni, hemen soyun’ dedi. Bir ara fırsatını bulunca ... sıkmaya başladım. Ramazan’ın canı yanında benim üstümden kalktı. Kaçarak bahçeye çıktım. Bağırarak yardım istedim. Komşunun evine girdim. Bu sırada Ramazan’ın evden çıkmış üzerinde sadece kot pantolonla dağa doğru kaçtığını gördüm. 5-10 dakika içinde motosiketli polisler geldi. Ramazan sadece eşim ile aramı bulmak için aracı olan bir arkadaşımdır. Bana zarar vereceğinden korkuyorum, koruma tedbiri alınmasını istiyorum” dedi.

“SICAKTI ÜSTÜMÜ ÇIKARDIM”

Zanlı Ramazan G’ ise ifadesinde kendini şöyle savundu:

“Soner ile Tuğçe bir dargın bir barışıktır. Genelde ben araya girer barıştırırım.” diyen Ramazan G. olay günü eve birlikte gittiklerini ve gece alkol aldıklarını iddia etti. Eşi Soner’i kendisinden habersiz aradığı için Tuğçe’nin kendisiyle tartışmaya başladığını söyleyen Ramazan G. ‘Tartışma sırasında elimi ağzına götürüp ‘sus, sus bağırma’ derken parmağımı ısırdı. Ben de saçından tutarak elimi kurtarmaya çalıştım.(...) ‘Polisi arayacağım, defol git’ evimden dedi. Ben de komşular duyar diye daire giriş kapısından çıktım ve yürüyerek uzaklaştım. Alkollü olduğum için dağa neden tırmandığımı hatırlamıyorum. Polislerden korktuğum için de dağ yamacında saklandım. Klima fazla açık olduğu için üstümü kendim çıkarmıştım. Banyonun önünde çıkarmıştım, banyoya girecektim.” dedi.