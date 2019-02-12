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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
12.02.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Fethiye’de yakalanmıştı! Çıplak saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Fethiye’de 2 Şubat’ta kendi evinde saldırıya uğrayan Tuğçe İ., ifadesinde olayın detaylarını anlattı. Saldırıdan sonra ormana kaçan ve yarı çıplak hâlde yakalanan saldırgan Ramazan G.’nin mağdur kadının kocasının yakın arkadaşı olduğu ve Tuğçe I.’nin kendisinden kocasıyla aralarını düzeltmeyi için yardım istediği ortaya çıktı.  Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Ramazan İ ise suçlamaları kabul etmedi ‘Parmağımı ısırdı, şikâyetçiyim’ diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Mağdur kadın Tuğçe İ. ifadesinde şunları anlattı:

“Ramazan G, kocamın arkadaşıdır. İki aydır kocam ile aramız yok. Ramazan, Soner’in yakın arkadaşı olmasından dolayı aramızı bulması için kendisinden yardım istedim. O da Soner ile konuşacağını söylüyordu. Bana Soner ile ilgili haberler getiriyordu. (...) 2 Şubat günü evimde uyuduğum sırada kapının sert bir şekilde yumruklanması sesiyle uyandım. Aşağı indim, giriş kapısını açtım. Karşımda Ramazan’ı çırılçıplak gördüm. Çırılçıplaktı, üzerinde hiçbir kıyafet yoktu. Sağ elinde kıyafetleri, sol elinde bıçak vardı.  Korktum ve kapıyı kapatmaya çalıştım. Ancak kapıyı kapatmama müsade etmedi. O panikle evin içerisine girdim. Üst kattaki yatak odasına doğru kaçmaya çalıştım. Çünkü sadece yatak odasının kapısının kilidi vardı.”

“BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYADI”

“Peşimden koşup geldi. Tam odaya gireceğim sırada beni ittirdi ve içeri doğru düştüm. Sırtıma oturdu. Bıçağı boğazıma dayadı. ‘Deli gibi aşığım sana, ya soyun, ya boğazını keseceğim’ dedi. Bıçak boğazımda idi. Bıçağı tutmaya çalışıyordum. Elim kesildi. Zorla bıçağı aldım, yatağın altına attım. Hâlen üzerimde idi. Bir ara elleriyle ağzımı kapattı. Bana ‘Kırayım mı boynunu, şimdi öldüreceğim seni, hemen soyun’ dedi. Bir ara fırsatını bulunca ... sıkmaya başladım. Ramazan’ın canı yanında benim üstümden kalktı. Kaçarak bahçeye çıktım. Bağırarak yardım istedim. Komşunun evine girdim. Bu sırada Ramazan’ın evden çıkmış üzerinde sadece kot pantolonla dağa doğru kaçtığını gördüm.  5-10 dakika içinde motosiketli polisler geldi. Ramazan sadece eşim ile aramı bulmak için aracı olan bir arkadaşımdır.  Bana zarar vereceğinden korkuyorum, koruma tedbiri alınmasını istiyorum” dedi.

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“SICAKTI ÜSTÜMÜ ÇIKARDIM”

Zanlı Ramazan G’ ise ifadesinde kendini şöyle savundu:

“Soner ile Tuğçe bir dargın bir barışıktır. Genelde ben araya girer barıştırırım.” diyen Ramazan G. olay günü eve birlikte gittiklerini ve gece alkol aldıklarını iddia etti. Eşi Soner’i kendisinden habersiz aradığı için Tuğçe’nin kendisiyle tartışmaya başladığını söyleyen Ramazan G.  ‘Tartışma sırasında elimi ağzına götürüp ‘sus, sus bağırma’ derken parmağımı ısırdı. Ben de saçından tutarak elimi kurtarmaya çalıştım.(...) ‘Polisi arayacağım, defol git’ evimden dedi.  Ben de komşular duyar diye daire giriş kapısından çıktım ve yürüyerek uzaklaştım. Alkollü olduğum için dağa neden tırmandığımı hatırlamıyorum. Polislerden korktuğum için de dağ yamacında saklandım.  Klima fazla açık olduğu için üstümü kendim çıkarmıştım. Banyonun önünde çıkarmıştım, banyoya girecektim.” dedi.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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