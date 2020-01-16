Festus’un ailesi müdahil oldu

FESTUS Okey, 20 Ağustos 2007’de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınıp Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada da polis Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İlk soruşturma tutanağını sanık polis Cengiz Yıldız’ın hazırladığı, Okey’e ateş edilme mesafesini kanıtlayacak olan kanlı gömleğin ise hastanede kaybedildiği anlaşıldı. Davaya bakan Beyoğlu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dört yıl boyunca ölenin Okey olup olmadığını araştırdı. Nijerya’ya gönderilen yazının yanlış makama gönderildiği ortaya çıktı. İkinci gönderim işlemi İngilizce değil Arapça olduğu için geri çevrildi. Kasım 2011’de gönüllü avukatlar, Okey’in Nijerya ve Güney Afrika’daki ailesini buldu. Kardeşi Tochukwu Gameliah Ogu’nun müdahilliğini üstlenen avukatlar, taraf olabilmek için mahkemeye başvurdu. Fakat mahkeme, 13 Ocak 2011’deki kararında talebi reddetti. Yıldız, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan dört yıl iki ay hapse çarptırıldı. Yargıtay, gerekli DNA incelemesinin yapılmadığına hükmederek kararı bozdu.

AİLESİNİ AFRİKA’DA BULDULAR

Avukat Alptekin Ocak ve sanatçı Banu Cennetoğlu 3 Ağustos 2019’da Festus Okey’in ailesinin yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrine gitti. Ocak ve Cennetoğlu, Okey’in annesi Love Ogu ile kardeşi Tochukwu Gameliah Ogu’dan DNA örneği ve vekaletname aldı. Adli Tıp Kurumu’nda incelenen DNA örnekleri Festus Okey’inkilerle uyuştu. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi dün görülen duruşmada Adli Tıp Kurumu raporunu kabul ederek Festus Okey’in annesi ve kardeşinin davaya katılmasına karar verdi.