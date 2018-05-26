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    Festival korkusu

    Mesut MADAN/DHA
    26.05.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    ‘TÜRKİYE'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kenarında 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Salda Gençlik Festivali, doğaseverlerde kirlilik endişesine neden oldu.

    Dünyada Mars gezegeninin jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olan, 2 milyon yıllık geçmişe sahip ve Türkiye'nin en derin gölü olarak bilinen Salda'nın, 30 binlere ulaşacak kalabalığı kaldıramayacağı savunuluyor. Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, festivalin esnaf için gelir kapısı olacağını, ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, “15-16 bin bilet sattık. Bana göre festival göle zarar vermeyecek" dedi.

    ALTYAPI YOK, KALABALIĞI KALDIRAMAZ
    Lisinia Doğa Projesi sorumlusu ve doğa gönüllüsü veteriner hekim Öztürk Sarıca ise “Göl kenarındaki altyapı bu kadar insanı kaldırmaz. Geçen yılki kontrolsüz turizm ve altyapı eksikliğinden dolayı Salda Gölü'nde hafif kirlenmeler başladı. Endişem, altyapı eksikliği devam ettiği müddetçe beyazlıklar ve mavilikler kendini kahverengine bırakacak" diye konuştu. 

    Etiketler: Burdur , gazetehaberleri , gündem
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