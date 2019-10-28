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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Ferzan Özpetek kimdir? Ferzan Özpetek'in biyografisi

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Ferzan Özpetek kimdir? Ferzan Özpetek'in biyografisi

Bugüne kadar çektiği 12 filmle, İtalya ve Türkiye’de önemli bir seyirci kitlesine hitap eden Ferzan Özpetek, sinemaseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Dünya genelindeki film festivallerinin de yoğun ilgi gösterdiği yönetmenler arasında yer alan Ferzan Özpetek, yaşamına İtalya'da devam ediyor. İşte, Ferzan Özpetek hakkında merak edilenler...

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ve Stella di Solidarieta yüksek liyakat nişanına layık görülen bir isim. İşte, Ferzan Özpetek'in biyografisi...

İtalyan ve Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden olan ve aynı zamanda yazdığı romanlar, yönettiği operalar ve çektiği kliplerle de adından sıkça söz ettiren Ferzan Özpetek, 3 Şubat 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

1976 yılında gittiği İtalya'da önce Perugia Yabancılar Üniversitesi'ne giderek bir yıl boyunca İtalyanca öğrenen yönetmen daha sonra sinema eğitimi almak için Roma La Sapienza Üniversitesi'e geçiş yaptı.

Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra sanat tarihi, kostüm ve tiyatro yönetmenliği eğitimi için Accademia Navona ve Accademia d'Arte Drammatica okullarına giderek Silvio D'Amico'dan dersler almıştır.

Bu dönemde Julien Beck ile The Living Teather'ın Avrupa turnesinde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1982 yılında Scusate il Ritardo filminde Massimo Troisi’nin, daha sonra sokak sanatçısı rolüyle de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Son Contento filminde Maurizio Ponzi’nin yönetmen yardımcılığını üstlendi. Ferzan Özpetek, yönetmen yardımcısı olarak yaklaşık 15 yıl, Ricky Tognazzi, Lamberto Bava, Francesco Nuti, Sergio Citti, Giovanni Veronesi ve Marco Risi gibi farklı yönetmenlerle çalıştı.

2005 yılında gerçekleştirilen 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, oyuncular Hülya Koçyiğit, Zuhal Olcay, Aytaç Arman, Kenan Işık ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın bulunduğu kurula jüri başkanlığı yapmıştır. 2007 yılında ise 75. Venedik Film Festivali'nde jüri üyeliği yapmıştır.

YÖNETMENLİK KARİYERİ

Ferzan Özpetek, 15 yıl boyunca yaptığı yardımcı yönetmenlik görevinden sonra, yönetmen koltuğuna ilk defa 1997 yılında çektiği Hamam filmi için oturdu. Kariyeri boyunca pek çok festivaleden farklı ödüllere layık görüldü.

Ferzan Özpetek'in yönettiği filmler şunlar;

Hamam, Harem Suare, Cahil Periler, Karşı Pencere, Kutsal Yürek, Bir Ömür Yetmez, Mükemmel Bir Gün, Serseri Mayınlar, Şahane Misafir, Kemerlerinizi Bağlayın, İstanbul Kırmızısı, Napoli Velata

İTALYA DEVLET NİŞANINA LAYIK GÖRÜLDÜ

2019'da İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı "Commendatore"ye layık görüldü. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 2 Haziran 2019 tarihli kararnamesi uyarınca ünlü yönetmen, İtalyan devlet nişanlarının üçüncü derecesi olan "Commendatore" (Komutan) nişanıyla onurlandırıldı.

Ferzan Özpetek, 2008 yılında da dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından insanlık ve çevreciliğe yaptığı hizmetlerden dolayı; "Stella di Solidarieta" (Dayanışma Yıldızı) yüksek liyakat nişanına layık görülmüştü.

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