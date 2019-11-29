Feryadı duyulmadı! Ölünce mi yardım edeceksiniz?

Arslan’ın kocasının sürdürdüğü tehditleriyle ilgili, 2017-2019 arasında “Korkuyorum, beni öldürecek” diyerek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Arslan’ın sadece 1 Ocak- 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında 10 defa suç duyurusu yaptığı belirlendi. Başvurularından 5’i ‘delil yetersizliği’nden takipsizlikle sonuçlandı.

ZORLAMA HAPSİ YOK

Arslan, kocası hakkında ilk kez 14 Eylül 2018’de 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında uzaklaştırma kararı aldı. Alınan bu uzaklaştırma kararları daha sonra birkaç kez uzatıldı. Ancak eski koca Özalpay, koruma kararlarını ihlal etmesine rağmen hakkında herhangi bir zorlama hapsine hükmedilmedi.

Arslan, son olarak 5 Temmuz 2019’da bir kez daha Ankara 2’nci Aile Mahkemesi’ne başvurarak şunları söylemişti: “Boşanmış olduğum eski eşimden hâlâ şiddet ve ağıza alınmayacak hakaretlere maruz kalıyorum. Özalpay tarafından üzerime bir sürü borç bırakılmıştır. Maaşıma icra getirmiştir. Şu an kendisi oturmakta olduğu evdeki mobilyalarını bana ödetmektedir. Ve ben şu an maddi manevi çok zor durumdayım, çalışmıyorum. Defalarca şikâyet etmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım. Uzaklaştırmam olduğu halde. Benim bu Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan tehdit alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz. Ben çok mağdurum.”

AZMETTİRİCİ: SİSTEM

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Arslan’ın öldürülmesini TBMM gündemine taşıdı. Çakırözer, şüpheli hakkında kanunun öngördüğü hapis cezalarının uygulanmamasının, bu katliamın önünü açtığını iddia ederek “Ayşe Arslan’ın görünen katili bellidir ama onu bir türlü korumayan koruma sistemimiz de bu cinayetin ve daha yüzlerce benzerinin azmettiricisidir” dedi.