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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
29.11.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Feryadı duyulmadı! Ölünce mi yardım edeceksiniz?

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Feryadı duyulmadı! Ölünce mi yardım edeceksiniz?

Eskişehir'de yaşayan iki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (44), kocasından 6 ay önce boşandı. Ancak eski koca Yalçın Özalpay, Arslan’a yönelik tehdit ve hakaretlerini sürdürdü. Arslan, Eskişehir’de 11 Ekim günü kocasının satırlı saldırısına uğradı. 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Arslan, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde toprağa verildi.

Arslan’ın kocasının sürdürdüğü tehditleriyle ilgili, 2017-2019 arasında “Korkuyorum, beni öldürecek” diyerek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Arslan’ın sadece 1 Ocak- 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında 10 defa suç duyurusu yaptığı belirlendi. Başvurularından 5’i ‘delil yetersizliği’nden takipsizlikle sonuçlandı.

Feryadı duyulmadı Ölünce mi yardım edeceksiniz

ZORLAMA HAPSİ YOK

Arslan, kocası hakkında ilk kez 14 Eylül 2018’de 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında uzaklaştırma kararı aldı. Alınan bu uzaklaştırma kararları daha sonra birkaç kez uzatıldı. Ancak eski koca Özalpay, koruma kararlarını ihlal etmesine rağmen hakkında herhangi bir zorlama hapsine hükmedilmedi.

Feryadı duyulmadı Ölünce mi yardım edeceksiniz

Arslan, son olarak 5 Temmuz 2019’da bir kez daha Ankara 2’nci Aile Mahkemesi’ne başvurarak şunları söylemişti: “Boşanmış olduğum eski eşimden hâlâ şiddet ve ağıza alınmayacak hakaretlere maruz kalıyorum. Özalpay tarafından üzerime bir sürü borç bırakılmıştır. Maaşıma icra getirmiştir. Şu an kendisi oturmakta olduğu evdeki mobilyalarını bana ödetmektedir. Ve ben şu an maddi manevi çok zor durumdayım, çalışmıyorum. Defalarca şikâyet etmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım. Uzaklaştırmam olduğu halde. Benim bu Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan tehdit alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz. Ben çok mağdurum.”

AZMETTİRİCİ: SİSTEM

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Arslan’ın öldürülmesini TBMM gündemine taşıdı. Çakırözer, şüpheli hakkında kanunun öngördüğü hapis cezalarının uygulanmamasının, bu katliamın önünü açtığını iddia ederek “Ayşe Arslan’ın görünen katili bellidir ama onu bir türlü korumayan koruma sistemimiz de bu cinayetin ve daha yüzlerce benzerinin azmettiricisidir” dedi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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