Fenomenler Gençleri Nasıl Etkliyor? Uzmanlar anlattı

TRT Haber’de M. Semih Kara’nın yapımcılığını yaptığı ‘Güvenli Tık’ programında konuşan Türk Medya Dijital Sosyal Medya Takım Lideri Enes Özdemir, “Fenomenlik ünlü olmanın eşiğidir. Gençler üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Gençler onları rol model olarak görmeye başladı.” dedi. Programda konuşan Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kabakçı Yurdakul ve Salih Gümüş ise gençlerin yeni fenomenler keşfetmek, beğenmek ve beğenilmek adına uğraş verdiğine dikkat çekerek aileleri uyardı.

İşte programda uzmanların cevapladığı sorular:

Dijital Fenomenlik nedir?

Türk Medya Dijital Sosyal Medya Takım Lideri Enes Özdemir: Ürettiği içerikler ile birçok insanı bir araya getirmeyi başaran kişi ve kuruluşlardır. Fenomenlik ünlü olmanın bir eşiğidir.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kabakçı Yurdakul: Gençlerin en önemli kaygısı aslında beğenmek ve beğenilmek. Beğenilmek fenomenlerin yaptığı içeriklerle anlam buluyor.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Salih Gümüş: Farklı olmaya çalışan internet kullanıcıları hızlı bir biçimde sosyal medya üzerinden yayınlamış oldukları videolarla bir kitle oluşturuyorlar. Bu kitleleri kendilerine bağlayabilmek adına da her gün ilginç mantıklı olmayan çalışmalar yapıyor. İlginçliğin yanı sıra kötü olan kısım ise gençler fenomenleri örnek almaya başlıyorlar.

Fenomenler Gençleri Nasıl Etkiliyor?

Türk Medya Dijital Sosyal Medya Takım Lideri Enes Özdemir: Dijital dünyada fenomenlerin gençlerin üzerinde büyük etkisi var. Dönem dijital dönem özellikle de gençler en çok youtube, Instagram fenomenlerini takip etmekte. Fenomenler yaptıkları içeriklerle milyonlarda gence dokunabiliyorlar. Onlar gençlerin gözünde birer idol aslında.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kabakçı Yurdakul: Dijital dünyada duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak en çok etkinin gençler üzerine olduğunu biliyoruz. Bunun için de dijital fenomenlerin gençlerin üzerinde ciddi etkileri var. Gençler aynı dili konuşmak adına da aynı fenomenleri takip etmek istiyorlar. Gençler farklı ilginç fenomenler bularaktan da kendi dijital fenomenlerini oluşturmak istiyorlar. Farklı, ilginç şeyler arayışına giren gençlerin üzerinde dijital fenomenler büyük etki yaratıyor. Dijital fenomenlik aslında gençleri iki boyuttta etkiliyor; birincisi kendi kişiliklerini oluşturmak adına etkiliyorlar. Gençleri rol model olarak etkileyebiliyorlar. Bu durum tabi ki olumlu ve olumsuz durumları ile birlikte geliyor. Bir diğer boyutu ise sosyal kabulü sağlamak için kendi ortamlarındaki dillerini ve sosyal kabullerini sağlamak için dijital fenomenlerden etkileniyorlar. Biliyor olmak takip ediliyor olmak onlar için önemli bir kabul aracı haline dönüşüyor. O yüzden bu ortamın aktif bir takipçisi olmak istiyorlar. Özellikle izlenme oranları en yüksek olan dijital fenomenleri takip ediyor ve biliyor olmak istiyorlar.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Salih Gümüş: Video paylaşımlarında dünyada en sık kullanılan web sitesi youtube burada ne kadar çok takipçi artışı elde ederlerse kendilerine farklı roller biçmeye başlıyorlar. Burada bir ebeveynlerin kontrolü olmak. Burada araştırarak doğru bilgi vermeyi amaçlayan youtuberlar da var. Bunları tespit edip çocukları yönlendirmeleri de mümkün. Çocukların takip ettiği fenomenlerin kimler olduklarını lütfen takip etsinler. Aileler baksınlar doğru kişiyi mi takip ediyor? Doğru bilgiler mi aktarıyor yada çocuğunuz doğru kişiyi mi rol model almaya başladı. Birinci örnek siz olmalısınız ama siz onun dünyasında uzaktasınız sanal dünyada daha çok zaman geçiriyor. Onun için onu kademeli olarak sanal dünyadan uzaklaştırmalı ve gerçek yaşamda ona rol model olacak insanları göstermelisiniz. Ona örnek olmalısınız.