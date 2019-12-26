Fener Rum Patrikhanesi’nde Noel ayini

RUM Ortodoks dünyası, Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen ayinle Noel’i kutladı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı.

Patrikhane’deki Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen Noel ayinini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ayinin başlamasından hemen sonra kilise binasına girerek ayine katıldı. Kilisede 3 saat kalan Dendias katılımcıların Noel’ini kutlayarak iyi yıllar diledi. Bartholomeos ve Dendias daha sonra Patrikhane binasına girerek bir süre sohbet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ayinden sonra Patrikhane binasına gelerek tebrik ziyaretinde bulundu. Bartholomeos, Dendias ve İmamoğlu birlikte oturarak bir süre sohbet etti. Bartholomeos yaptığı açıklamada “Yaklaşmakta olan yeni yılın size, ailenize, memleketimize ve dünyaya hayırlı olmasını dilerim. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias özel bir ziyarette bulundu, ayinimize katıldı. Bizleri sevindirdi” dedi.

DİYARBAKIR HATAY VE MARDİN’DE DE KUTLANDI

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Meryem Ana Süryani Kilisesi, Hatay’daki Antakya Ortodoks Kilisesi, Mardin’deki Süryanilere ait Kırklar Kilisesi ve Mersin Ortodoks Kilisesi’nde de Noel ayinleri düzenlendi. Beyoğlu’ndaki Saint Antuan Kilisesi’nde düzenlenen Noel ayinini birçok Müslüman ve turist de izledi. Polis kilisenin girişinde güvenlik önlemi aldı.

YUNAN BAKAN DA KATILDI

Noel, Hıristiyanların çoğunluğu tarafından Papa Gregorius’un 1582’de tertiplediği Gregoryen takvimine göre Hazreti İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık’ı 25’ine bağlayan gece kutlanıyor. Kutlamalar bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam edebiliyor. Rus, Balkan, Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks kiliseleri ise Jül Sezar’ın hazırlattığı Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutluyor.