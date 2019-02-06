Felix Mendelssohn ‘Düğün Marşı’ eserini hangi oyun için bestelemiştir?
Alman romantizm stilinde klasik batı müziği bestecisi olan Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, Bach'ı yeniden hayata döndüren kişi olarak tanınır. Felix Mendelssohn, düğünlerde de çalınan ‘Düğün Marşı’ eserinin de sahibidir. Peki, ‘Düğün Marşı’ eseri hangi oyun için bestelenmiştir?
Felix Mendelssohn, düğünlerde de çalınan ‘Düğün Marşı’ eserini William Shakespeare'in erken dönem romantik komedya oyunu Bir Yaz Gecesi Rüyası için bestelemiştir.
İlk basımı 1600 olmakla beraber yazımı ve ilk sahnelenişinin 1594 ya da 1595 yıllarında gerçekleştiği sanılmaktadır. Ana teması aşk ve evliliktir. Karışık ilişkiler üzerinden bu iki kavramın komikliğine vurgu yapmıştır. Olaylar Antik Yunanistan'da bir düğün çevresinde geçmektedir.
Belgelere göre ilk oynanışı 1604 yılında "A Play of Robin Goodfellow" adıyla gerçekleştirildi. Oyunda Ovidius'un dönüşümler'inden ve İngiliz halk masallarından izlere rastlanmakla birlikte olay örgüsünün büyük ölçüde Shakespeare'e dayandığı sanılmaktadır.
1970 yılında Peter Brook yapımı sahnelenme oyunun önemli yorumlarından biridir.
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