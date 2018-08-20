Felaketi yaşadılar! Esnafın çabası da yetmedi...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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DHA
20.08.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Felaketi yaşadılar! Esnafın çabası da yetmedi...

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Erzurum'un Oltu ilçesinde, dolu ve sağanak yağışı nedeniyle bir çok ev ve iş yeri su altında kaldı.

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  • Erzurumun Oltu ilçesini sağanak ve dolu vurdu
  • Erzurumun Oltu ilçesini sağanak ve dolu vurdu
  • Erzurumun Oltu ilçesini sağanak ve dolu vurdu
  • Erzurumun Oltu ilçesini sağanak ve dolu vurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yüzlerce dönüm ekili ve dikili arazi sel suları nedeniyle zarar görürken, esnaf su bidonlarıyla set yaparak suyun iş yerlerine girmesini önlemeye çalıştı.

Oltu'da dün akşam saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak, sele neden oldu. Ev ve iş yerleri su altında kalanlar belediyeye tepki gösterdi. İş yeri sahipleri ve çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı. Esnaftan bazıları da su bidonlarıyla suyun iş yerlerine girmesini önlemeye çalıştı. Oltu Merkez Polis Karakolu'nun bahçesine dolan suı, ilçe kaymakamının makam aracının yanı sıra bir çok aracın suya gömülmesine neden oldu. Sel suları ekili ve dikili arazilere de zarar verdi.  Evleri ve iş yerleri su altında kalan vatandaşlar bayram öncesi zor durumda kaldıklarını söyledi.

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