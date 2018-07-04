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    Feci ölüm... Motosikletten fırlayıp hayatlarını kaybettiler

    AA
    04.07.2018 - 06:43 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Konak ilçesinde bir motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarına savrulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

    Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Konak'tan Balçova istikametine seyreden Habip Dağal (40) idaresindeki 26 BC 694 plakalı motosiklet, Vali Konağı yakınında kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

    Savrulmanın etkisiyle, sürücü Dağal ve araçta yolcu olarak bulunan Zafer Çelik (42) motosikletten fırladı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dağal ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Cesetler savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

     

    Etiketler: son dakika , haberler
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