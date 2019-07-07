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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.07.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Feci kazada acı detay ortaya çıktı

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Feci kazada acı detay ortaya çıktı

Ankara'nın Bala ilçesinde, otomobilin takla atmasıyla, hayatını kaybeden 4 kişiden Fatma Çayan- Ahmet Kamil Yıldız çiftinin 4 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Çiftin, nikahın ardından düğün için yakınlarıyla Mersin’e gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Fatma Çayan Yıldız, düğünün olacağını gün, memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün öğlen saatlerinde, Bala ilçesinde meydana geldi. Karakeçili yönünden Kulu yönüne giden Fatih Süleyman Demir yönetimindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Otomobildeki Fatma Çayan Yıldız ile Hüseyin Ay olay yerinde, Hilal Kartal Ay ve Ahmet Kamil Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Fatih Süleyman Demir’in tedavisi ise sürüyor.

Feci kazada acı detay ortaya çıktı

4 GÜN ÖNCE EVLENDİLER

Kazada hayatını kaybeden Fatma Çayan ve Ahmet Kamil Yıldız’ın 3 Temmuz’da İnebolu’da evlendikleri öğrenildi. Nikahın ardından çiftin, Ahmet Kamil Yıldız’ın memleketi Mersin’in Gülnar ilçesinde bugün yapılması planlanan düğün için yola çıktığı öğrenildi. Yıldız çiftinden geriye, Mersin’deki düğün için bastırdıkları davetiye kaldı.

Feci kazada acı detay ortaya çıktı

DÜĞÜN GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma Çayan Yıldız’ın cenazesi, yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesi morgun teslim alınıp, memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Akkonak köyüne getirildi. Köyde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Yıldız’ın ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Fatma Çayan Yıldız’ın cenazesi, düğün gününde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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