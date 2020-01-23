MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFeci kaza! Otobüs ters döndü
GeriGündem Feci kaza! Otobüs ters döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 14:51,Son Güncelleme:/

Feci kaza! Otobüs ters döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Feci kaza! Otobüs ters döndü

Adıyaman’da otomobil ile çarpışan otobüs ters döndü, 3 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 9. kilometresindeki Yarmakaya köyü yol ayrımında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Yaşar D. yönetimindeki 02 H 0013 plakalı şehir içi halk otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen Ömer Caner A. yönetimindeki 34 UU 9786 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ile çarpışan otobüs refüje çıkarak ters döndü. Kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler araçlarda bulunan kişileri çıkarttı. Kazada sürücüler ile Hacı Yusuf Erdoğan yaralandı.

Feci kaza Otobüs ters döndü

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle