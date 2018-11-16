Feci kaza! Kamyon 2 araca çarptı
HATAY'ın Altınözü ilçesinde kamyonetin karşı şeritteki 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kuruyer Mahallesi’ndeki Altınözü - Antakya D-420 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bekleyen K. K. yönetimindeki 06 ASZ 02 plakalı otomobile karşı şeritten hızla gelen A. B. yönetimindeki 01 ZH 799 plakalı kargo kamyoneti çarptı. Çarpmanın etkisiyle K.K. yönetimindeki otomobil, arkasında bekleyen M. İ. yönetimindeki 31 HN 874 plakalı otomobile çarptı. Kazada K.K.’nin kolu kırılırken, kırılan camlar da yüzünü parçaladı.
K. K., kaza yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek için ambulansla Hatay Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı kaza yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan M. İ ve A.B.’nin ifadelerini aldı.
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