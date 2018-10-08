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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)
08.10.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Feci kaza: Gezgin çifti öldü, Derin çifti yaralı

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Feci kaza: Gezgin çifti öldü, Derin çifti yaralı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, biri karşı şeride geçen 2 otomobilin çarpıştığı kazada Ramazan Gezgin (61) ve eşi Cemile Gezgin (61) öldü. Karşı şeride geçerek Gezgin çiftinin aracına çarpan otomobilde ise sürücü Ali Derin (62) ve eşi Birsen Derin (60) yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Bergama- Dikili Karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. İzmir il merkezinde yaşayan, Dikili ilçesindeki yazlığına eşi Birsen Derin ile birlikte giden Ali Derin, yönetimindeki 45 VD 645 plakalı otomobillin kontrolünü yitirdi.

Derin'in kullandığı otomobil, refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte, Ramazan Gezgin yönetimindeki 45 VT 901 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Ali Derin, eşi Birsen Derin, diğer otomobil sürücüsü Ramazan Gezgin ve Gezgin'in eşi Cemile Gezgin kanlar içinde kaldı.

Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cemile Gezgin'in öldüğü belirlendi. Ramazan Gezgin'in ise kalbinin durduğu tespit edildi. Yapılan müdahaleyle Ramazan Gezgin'in kalbi tekrar çalıştırıldı. Ramazan Gezgin, Ali Derin ve Birsen Derin, ambulansla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Gezgin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Cemile Gezgin'in otomobilde sıkışan cesedi, AKS 110 ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve morga kaldırıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Gezgin çiftinin, Dikili'deki yazlıklarından döndüğü öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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