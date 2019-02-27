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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.02.2019 - 01:49, Son Güncelleme:

Feci kaza! Bu hale geldi

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Feci kaza! Bu hale geldi

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ünye'den Samsun istikametine gitmekte olan Tamer Kaya (41) yönetimindeki 52 LH 863 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden Erdem H. (39) idaresindeki 52 LF 104 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

Feci kaza Bu hale geldi

Kazada sürücü Tamer Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Erdem H. ile aynı araçta bulunan Ferhat Y. (42) yaralandı. Kaya'nın cesedi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Feci kaza Bu hale geldi

Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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